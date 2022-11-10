12 yıl hapis cezası olan firari ahırda yakalandı

Bergama İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hakkında 8 ayrı suçtan yakalama kararı bulunan ve 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan K.İ. isimli zanlının adresini tespit etti. Düzenlenen operasyonda, zanlı adreste bulunan bir evin ahırındaki saman balyalarının arasında saklanırken yakayı ele verdi. Öte yandan, olayla ilgili gözaltına alınan zanlının, daha öncede Dikili ilçesinden iki ayrı motosiklet hırsızlığı suçundan arandığı tespit edildi. Adliyeye sevk edilen K.İ., buradaki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.