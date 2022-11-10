Hülya’yı atölyesinde öldüren eşi yakalandı

İzmir Bornova'da başından vurularak öldürülmüş halde bulunan 52 yaşındaki Hülya Şellavcı Yeğin'in cinayet şüphelisi olarak aranan eşi Kaffar Yeğin (59), polis ekiplerince Konak'ta yakalandı. Işıkkent Ayakkabıcılar Sitesi'nde ayakkabı nakış atölyesi bulunan 2 çocuk annesi Hülya Şellavcı Yeğin'e ulaşmayan yakınları, 22 Ekim'de gittikleri iş yerinde saat 00.30 sıralarında genç kadının kanlar içindeki cesediyle karşılaştı.

Olay yerine gelen ekiplerin yaptıkları incelemede talihsiz kadının tabanca ile başından vurularak öldürüldüğü belirlendi. Bu arada Hülya Şellavcı Yeğin'in, 6 ay önce evlendiği Kaffar Yeğin tarafından tehdit edildiği gerekçesiyle 4 kez suç duyurusunda bulunduğu ve eşine uzaklaştırma kararı aldırdığı ortaya çıktı. Kamera kayıtlarında Kaffar Yeğin'in, Hülya Şellavcı Yeğin'in öldürüldüğü atölyeye yakın yerlerde görüntüleri de ortaya çıktı. Kot pantolon ile ceket giydiği görülen ve elinde bir paket bulunan Kaffar Yeğin'in, eşinin ölü bulunmasından 5.5 saat önce atölyenin yakınından geçtiği belirlendi.

POLİS OPERASYON YAPTI

Polis ekipleri, katil zanlısı Kaffar Yeğin'in Konak ilçesindeki bir adreste saklandığı bilgisi üzerine harekete geçti. Belirlenen noktaya operasyon düzenleyen ekipler, katil zanlısı Kaffar Yeğin'i kıskıvrak yakaladı. Emniyet'e götürülen Yeğin'in, yakalanmamak için 18 günde 18 yer değiştirdiği öğrenildi.

FATİH ŞENDİL