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İzmir'de yaşlı kadının acı sonu

İzmir’in Urla ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı kadına ticari taksi çarptı. Talihsiz kadın olay yerinde yaşamını yitirdi. Olayla ilgili taksi sürücüsü polis ekiplerince gözaltına alınırken, başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

İHA

10.11.2022, 08:34

İzmir’de yaşlı kadının acı sonu
Urla'daki korkunç olay, Kalabak Mahallesi İzmir-Çeşme kara yolunda meydana geldi. İddiaya göre, yolun karşısına geçemeye çalışan 85 yaşındaki Özden Günsel'e, Urla'dan İzmir istikametine gitmekte olan G.V., idaresindeki ticari taksi çarptı. Günsel çarpmanın etkisiyle savrulurken, kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, yaşlı kadının olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Olayla ilgili taksi sürücüsü polis ekiplerince gözaltına alınırken, başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.
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