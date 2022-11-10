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İzmir'de zehir tacirlerine operasyon! Ağaç kovuklarına ve parkelerin altına uyuşturucu gizlemişler

İzmir’de jandarma ekiplerinin zehir tacirlerine yönelik yaptığı operasyonda, ağaç kovuklarında ve parke altlarında saklanan uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

İHA

10.11.2022, 13:03 Güncelleme Tarihi: 10.11.2022, 13:21

İzmir’de zehir tacirlerine operasyon! Ağaç kovuklarına ve parkelerin altına uyuşturucu gizlemişler

Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ve Menderes İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince; terör ve organize suç örgütlerinin finans kaynaklarının kurutulması, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesi amacıyla yürütülen çalışmalar çerçevesinde, Menderes Cumhuriyet Başsavcılığı koordine ve talimatları doğrultusunda operasyon düzenlendi.



Zehir tacirlerinin uyuşturucu madde ürettiklerinden şüphelenilen adrese baskın yapan ekipler, dedektör köpekle yapılan titiz aramalar sonucunda ağaç kovukları ve ahşap parkelerin altına gizlenmiş uyuşturucu maddeler buldu. Operasyonda; 12 kilogram kubar esrar, 3 bin 997 kök kenevir, 1 kilogram kenevir tohumu ve 1 adet elektronik terazi ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı belirtildi.

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