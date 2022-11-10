İzmir’den 10 Kasım manzaraları! Atatürk böyle anıldı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikal edişinin 84. yılında İzmir'de de anıldı. Atatürk'ün ölüm saati olan 09.05'te, kentte adeta hayat durdu.
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikal edişinin 84. yılında İzmir'de de anıldı. Atatürk'ün ölüm saati olan 09.05'te, kentte adeta hayat durdu.
İzmir'de Cumhuriyet Meydanı'ndaki anma töreninde Vali Yavuz Selim Köşger, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Korgeneral Kemal Yeni Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.
Protokol üyeleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, askeri erkan, siyasi parti il başkanları ve vatandaşlar, saatler 09.05'i gösterdiğinde saygı duruşunda bulundu.
Kent genelinde sirenlerin çalındığı saygı duruşuna denizdeki tekneler, yollardaki araçlar da kornalarıyla eşlik etti.
Cumhuriyet Meydanı'ndaki tören, İstiklal Marşı'nın okunması ve gönderdeki Türk bayrağının yarıya indirilmesinin ardından sona erdi.
Saat 09.05'i gösterdiğinde İzmir'de sirenlerin çalınmasıyla sokak ve caddelerde bulunan vatandaşlar ve araçlarıyla seyahat edenler, saygı duruşuna geçti.
Öte yandan Efes Antik Kenti'ni gezen bir grup turist de siren seslerinin duyulmasıyla saygı duruşuna katıldı.