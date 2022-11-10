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Öldüren ayrılık

Bayraklı’nın tanınmış siyasetçilerinden Yusuf Metin’in kızı olan Evrim Metin, ayrılmak istemediği sevgilisi ile birlikte yaşadıkları evde canına kıydı.

10.11.2022

Öldüren ayrılık

İZMİR'DE bir medikal firmasında çalışan Evrim Metin (41), ayrılmak isteyen sevgilisi Hıdır Şanlı'yı ikna etme umuduyla, birlikte yaşadıkları Kahramanlar'daki eve gitti. Tüm yalvarmalarına rağmen sevgilisinin ayrılmakta kararlı olduğunu anlayınca dünyası yıkılan genç kadın, acı planını uygulamak için harekete geçti.

'TELEFONUM ÇALARSA AÇ'
CEP telefonunu masaya bırakan Evrim, "Tuvalete gidiyorum, çalarsa aç" dedi. Banyoda çantasındaki silahı çıkarıp başına dayadıktan sonra diğer telefonundan masadaki telefonu çaldırdı, sevgilisi açar açmaz da tetiği çekti. Şanlı'nın ihbarıyla eve gelen 112 sağlık ekipleri, genç kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

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