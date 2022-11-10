‘Roman Köy’e mühür

CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu'nun Selçuk'un Belevi Mahallesi'nde bulunan 25 dönümlük arazisini, bölgede çadırlarda yaşayan Roman vatandaşlar için konut yapılması amacıyla bağışlaması tartışmalara neden olmuştu. Purçu'nun söz konusu arazileri köylülerden satın aldıktan sonra Aydın'dan getirdiği akrabalarını bu bölgedeki çadırlara yerleştirdiği ileri sürülmüştü.

'KAMU YARARI' KARARI ALDIRDI

Özcan Purçu, alanla ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan "kamu yararı" kararı aldırmıştı. 1/25 binlik ve 1/100 binlik planlarda 'tarım alanı' olan araziyle ilgili alınan kamu yararı kararı İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne gönderilmişti. Büyükşehir Meclisi, üst ölçek planda tarım alanı olarak belirlenen alanla ilgili son kararın Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından verilmesini istemişti. Bölgeye dair henüz imar planları yayımlanmamışken parsellerde inşaat çalışmalarının başladığı görüldü. 100 konutun yapılması planlanan alanda çok sayıda yapının temelinin atıldığı, kolonlarının yükseldiği ve tuğlalarının örüldüğü belirlendi. Edinilen bilgilere göre bölgede yapılan devam eden inşaat çalışmalarının dün Selçuk Belediyesi görevlileri tarafından mühürlendi.

ÇOK SAYIDA İHBAR TELEFONU

'Roman Köy'de çalışmalar sürerken Selçuk Belediyesi'nin AK Partili ve MHP'li meclis üyeleri Hakan Bayraklı, Sema Yeşilçimen, Sıdık Demircan, Burhan Öznur ve İbrahim Gökçe belediyeye dilekçe vererek çalışmalar hakkında bilgi verilmesini istedi. Dilekçede bölgede devam inşaat çalışmaları ile ilgili çok sayıda vatandaştan ihbar telefonu aldıklarını belirten meclis üyeleri bölgeye gittiklerinde bir konutun tamamlandığını ve diğerlerinin ise devam ettiğini belirlediklerini söyledi.

BU YAPILARIN AKIBETİ NE OLACAK?

Selçuk Belediyesi'nin bölgedeki yapılaşma ile ilgili imar izni vermediğinin belirtildiği dilekçede inşaatların yasal izninin olma ihtimalinin olmadığını ifade edildi. Dilekçede, "İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in malzeme desteği verdiği bu kaçak yapıların akıbeti ne olacaktır" diye soruldu.

KILIÇDAROĞLU TALİMAT VERMİŞTİ!

ROMAN Köy projesinin CHP'li Özcan Purçu ile Selçuk Belediye Başkanı CHP'li Filiz Ceritoğlu Sengel'in arasını açtığı ileri sürülmüştü. İzmir Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, Belevi konusu için İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel ve CHP İlçe Başkanı Mehmet Karanfil ile birlikte CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmüştü. CHP Genel Merkezi'nde gerçekleşen ve CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu'nun da katıldığı toplantıda Belevi konusu masaya yatırılmış, Kılıçdaroğlu, söz konusu çadırların bulundukları bölgeden kaldırılarak, yasalar çerçevesinde ne gerekiyorsa yapılması talimatını verilmişti.