İzmir’de elektrik kesintisi 11 Kasım Cuma

KONAK
11.11.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ GÜZELYALI, MUAMMER AKAR,MURAT REİS MAHALLELERİ, SÜKRÜ SARAÇOĞLU, İNÖNÜ CADDELERİ, 24,25,26,34,40,44,61,56,56/1,56/3,54, 56/3, 56/5,76,200,255/1, 255/2,255/3,269,277,287,287/1,303, 304,318,323,356,280,283,308,322 SOKAKLAR VE CİVARI
11.11.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ 2.KADRİYE,ZAFERTEPE,ETİLER,1.KADRİYE,KUBİLAY,PAZARYERİ,ALTINORDU,ETİLER, FAİK PAŞA,ALİ REİS,MİRALİ, HİLAL,AKINCI,GÜNEŞ,GÜZELYURT,HURŞİDİYE,KURTULUŞ, SAKARYA,SÜVARİ,YENİ MAHALLELERİ,427,430,431,539,540,541,542,543,544,555, 579,580, 580/1,600,606,607,611,633,635, 678,652,657,671,672,680,577,681,683,683/1,689,690,691,740,743,744,771,773,775,776,779,802,803,810, 821,823,826,827,828, 829,830,831,832,833,836,951, 952,953,953,954,967,970,1021,1021 SOKAKLAR VE CİVARI,YEŞİLDERE REKREASYON ALANI,GAZİLER CADDESİ,CİCİPARK
11.11.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ETİLER MAHALLESİ,GAZİLER CADDESİ,1270 SOKAKLAR VE CİVARI
11.11.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ETİLER MAHALLESİ,GAZİLER CADDESİ,1272-1272/2 SOKAKLAR VE CİVARI
11.11.2022 13:00 18:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ UMURBEY,ÇINARLI,MERSİNLİ MAHALLELERİ,OTO PLAZA ESKİ GARAJ KARŞISI, ŞEHİTLER,ANADOLU CADDELERİ 1563,1564,1565, 1566, 1568, 1569,1570,1571,1592 SOKAKLAR,TEZOL TÜTÜN,TÜRK TELEKOM,ÇINARLI HASTANESİ