  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler İzmir İzmir'de elektrik kesintisi 11 Kasım Cuma

İzmir'de elektrik kesintisi 11 Kasım Cuma

İzmir'de bugün hangi ilçelerde elektrik kesintileri yaşanacak? İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? soruları araştırılıyor. GDZ Elektrik bugün İzmir'de arıza ve çalışma kaynaklı yaşanacak kesintileri duyurdu. İşte 11 Kasım Cuma İzmir elektirk kesintisi detayları...

11.11.2022, 09:35

Elektrik ve su kesintileri sabah saatleri itibarıyla araştırılıyor. İzmir'de de bugün bazı ilçelerde elektrik kesintileri yaşanması bekleniyor. Peki İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? Hangi ilçelerde ne kadar süreli kesintiler olacak? İşte detaylar...

İzmir’de elektrik kesintisi 11 Kasım Cuma

BALÇOVA
11.11.2022 13:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ÇETİN EMEÇ MAHALLESİ,AZİZ NESİN,AYHAN IŞIK,ADİLE NAŞİT,SADRİ ALIŞIK,YILDIRIM UNAL,HİKMET ŞİMŞEK , AHMET TANER KIŞLALI,PETUNYA,SARDUNYA,GÜRDAL TOSUN,BÖRKLÜCE SOKAKLAR BALÇOVA

BAYINDIR
11.11.2022 09:00 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ZEYTINOVA MAHALLESI TR-1, TR-2, TR-3, TR-4 TRAFOLARI TAMAMI İLE İZMIR BÜYÜKŞEHIR BELEDIYESI ŞANTIYESI ETKILENMEKTEDIR.
11.11.2022 13:30 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ YAKAPINAR MAHALLESI ÇAYIR MEVKII TAMAMINDA

BAYRAKLI
11.11.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ GÜMÜŞPALA MAHALLESİ,BARIŞ CADDESİ,1845,6063,6063/1,1845/3 SOKAKLAR VE CİVARI
11.11.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ EMEK MAHALLESİ,7290 SOKAK VE CİVARI
11.11.2022 13:00 18:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ OSMANGAZİ ,R.ŞEVKET İNCE ,BAYRAKLI MAHALLELERİ,1620/33-35-36 ,592/15 2165 SOKAKLAR, TAMKAR AVM KARŞISI BAYRAKLI TÜNELLERİ ÇIKIŞI

İzmir’de elektrik kesintisi 11 Kasım Cuma

BORNOVA
11.11.2022 12:00 13:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KARATEPE MEVKİİ, EĞRİDERE BORNOVA TM TESİSİLERİ, KARATEPE TELSİZ RÖLE İSTASYONU, JANDARMA TELSİZ RÖLESİ, KARATEPE TELEKOM BAZ İSTASYONU, TRT, ASELSAN, TURKCELL BAZ İSTASYONU,VAKKOROMA, SKY TV, YENİ TV, AKRA FM, RADYO 35, BAŞAK FM, EGE YAYINCILIK, KORDON FM, YILDIZ RADYO, METEOR FM, CAN RADYO, KAPİTAL RADYO, MERHABA RADYO, ÖZMEN TV
11.11.2022 13:00 18:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ TUNA MAHALLESİ,5500/2,5508,5627 SOKAK,KONTUR TÜTÜNGAZI MUSTAFA KEMAL PARK İÇI YOLU

BUCA
11.11.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ UFUK VE ÇAMLIK MAHALLELERİ,FEVZİ ÇAKMAK CADDESİ 848,855,895,SOKAK VE CİVARLARI
11.11.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ UFUK,ÇAMLIK MAHALLELERİ,FEVZİ ÇAKMAK CADDESİ 848,855,895,SOKAK VE CİVARLARI
11.11.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ İNKİLAP MAHALLESİ,AKDOĞAN CADDESİ,577,575 SOKAKLAR VE CİVARI
11.11.2022 09:00 13:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BARIŞ MAHALLESİ,ADNAN KAHVECİ CADDESİ,366,349,351 SOKAKLAR VE CİVARI
11.11.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ADATEPE MAHALLESİ,YURT BİNASI ERDEM CADDESİ, DOKUZ EYLÜL ÜNİ. GİRİŞİ
11.11.2022 13:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ HÜRRİYET MAHALLESİ,489/1,507,479,489,452 SOKAKLAR VE CİVARI

İzmir’de elektrik kesintisi 11 Kasım Cuma

ÇEŞME
11.11.2022 09:00 15:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ALAÇATI MAHALLESI 12002, 12005, 12007 SOKAKLAR VE ÇEVRESI
11.11.2022 14:00 16:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ÇAKABEY MAHALLESI KAPALI SPOR SALONU, 2200, 2234, 2235 SOKAKLAR VE ÇEVRESI, ILICA MAHALLESI 5003, 5004, 5005, 5040, 5041 SOKAKLAR VE ÇEVRESI

ÇİĞLİ
11.11.2022 09:00 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ İZKENT MAHALLESİ,8841 - 8838 - 8831 SOKAKLAR VE CİVARLARI
11.11.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KÖYİÇİ MAHALLESİ,DERE CADDESİ,8055 - 8062 - 8063 - 8088 - 8064 - 8054/1 - 8056 - 8061 - 8054 - 8089 - 8053 - 8052 - KÖYİÇİ - 8083 - 8055/1 - 8084 - 8084/1 - 8084/2 - 8080-8081 SOKAKLAR VE CİVARI
11.11.2022 09:10 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ESENTEPE MAHALLESİ,8835/8 - 8809/43 - 8809 - 8836 SOKAKLAR VE CİVARI
11.11.2022 09:20 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ESENTEPE MAHALLESİ,8838/2 - 8838/8 - 8809/39 - AHMET YESEVİ - 8838/3 - 8838/4 SOKAK VE CİVARI
11.11.2022 13:00 16:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ İZKENT MAHALLESİ,AHMET YESEVİ,8809/21 - 8838/15 -8809/24, 8838/10 - 8838/12 SOKAKLAR VE CİVARI

İzmir’de elektrik kesintisi 11 Kasım Cuma

DİKİLİ
11.11.2022 09:00 16:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI NEDENİYLE TATİLKÖYÜ SULAMA, ASNUR, OLGU, AYYILDIZ, TATİLKÖYÜ VE CİVARLARI

FOÇA
11.11.2022 09:30 12:30 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI NEDENİYLE " BAĞARASI MAHALLESİNİN TAMAMI, YENİ BAĞARASININ TAMAMI, KOCAMEHMETLER MAHALLESİNİN TAMAMI YLDIZ SOĞUTMA ÖZEL TR, ÖZLEM AKPINAR ÜNLÜ ÖZEL TR, İZSU HACIVELİ İÇME SUYU,TAZE SÜT BAĞARASI İZSU, FOK SU ÜRÜNLERİ ÖZEL TR İZ SU BAĞARASI ARITMA ÖZEL TR, GÜBRE FAB. ÖZEL TR, EGE YORNUK DANTEL NAKIŞ ÖZEL TR, KETENCİ TEKSTİL ÖZEL TR, AVNİ YAVUZ ÖZEL TR, YAKUP ERSAYIN ÖZEL TR, VEDAT ÇITAK HALİL ÇITAK AYGEM ELEKTRİK ÖZEL TR, NEZİH GÜRSU ÖZEL TR, ZEYTİN KOOP. ÖZEL TR, Ç.ÇETİN-M.ZEYBEK ÖZEL TR-R.SAMİ KARAMANOĞULLARI ÖZEL TR-LEVENTLER TAVUKÇULUK ÖZEL TR, RASİH SÜMER ÖZEL TR, FOÇALI GES KÖK M-353 KOCAMEHMETLER YOLÜSTÜ KOCA MEHMETLER TR-1, MEHMET FAHRİ ALTUĞ ÖZEL TR, ATİLLA ŞAHİN ÖZEL TR, MEHMET ÖZDEMİR ÖZEL TR, İZ-SU KOCAMEHMETLER ÖZEL TR, ÇETİN DAMBA ÖZEL TR RUMELİ LOJISTIK ÖZEL TR, BAĞARASI KALKINMA KOOP. ÖZEL TR-UFUK KÖK, DESOVA ÖZEL TR, D.S.İ. SU POMP. ÖZEL TR SER IŞIK PLASTİK ÖZEL TR, MEHMET EROL ÖZEL TR, FOÇA BEL. TAHIL KURUTMA ÖZEL TR-CAD MÜHENDİSLİK ÖZEL TR, RAKİF ALBAŞ ÖZEL TR VE CİVARI

İzmir’de elektrik kesintisi 11 Kasım Cuma

GAZİEMİR
11.11.2022 10:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ FATİH MAHALLESİ,ÇAMLIK CADDESİ,1178,1179,1191,PİKNİK ALANI İÇİ SOKAKLAR VE CİVARI

KARABAĞLAR
11.11.2022 09:00 13:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KARABAĞLAR MAHALLESİ,5672-5673-5673/4-5674-5676-5677-5678-5685/1 SOKAKLAR VE CİVARI
11.11.2022 10:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ SARIYER MAHALLESİ,5683-5683/10-5683/2-5683/3-5683/4-5683/8-5683/9-5684 SOKAKLAR VE CİVARI

KARABURUN
11.11.2022 10:00 15:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ MORDOĞAN İM KÖYLER FIDERI - GÖKPINAR SITESI, KAYNARPINAR, KÖSEDERE, EĞLENHOCA, BOYABAĞI, EŞENDERE, ANBARSEKI, SAIP KÖYLERI TAMAMI, TURKCELL, TÜRK TELEKOM VERICILERI, İZSU TRAFOLARI

KARŞIYAKA
11.11.2022 12:00 13:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ TS ENDÜSTRİYEL, KARŞIYAKA GENÇLİK MERKEZİ, İZMİR B.Ş.B. BİLGİ AĞLARI, T.T RÖLE

İzmir’de elektrik kesintisi 11 Kasım Cuma

KONAK
11.11.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ GÜZELYALI, MUAMMER AKAR,MURAT REİS MAHALLELERİ, SÜKRÜ SARAÇOĞLU, İNÖNÜ CADDELERİ, 24,25,26,34,40,44,61,56,56/1,56/3,54, 56/3, 56/5,76,200,255/1, 255/2,255/3,269,277,287,287/1,303, 304,318,323,356,280,283,308,322 SOKAKLAR VE CİVARI
11.11.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ 2.KADRİYE,ZAFERTEPE,ETİLER,1.KADRİYE,KUBİLAY,PAZARYERİ,ALTINORDU,ETİLER, FAİK PAŞA,ALİ REİS,MİRALİ, HİLAL,AKINCI,GÜNEŞ,GÜZELYURT,HURŞİDİYE,KURTULUŞ, SAKARYA,SÜVARİ,YENİ MAHALLELERİ,427,430,431,539,540,541,542,543,544,555, 579,580, 580/1,600,606,607,611,633,635, 678,652,657,671,672,680,577,681,683,683/1,689,690,691,740,743,744,771,773,775,776,779,802,803,810, 821,823,826,827,828, 829,830,831,832,833,836,951, 952,953,953,954,967,970,1021,1021 SOKAKLAR VE CİVARI,YEŞİLDERE REKREASYON ALANI,GAZİLER CADDESİ,CİCİPARK
11.11.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ETİLER MAHALLESİ,GAZİLER CADDESİ,1270 SOKAKLAR VE CİVARI
11.11.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ETİLER MAHALLESİ,GAZİLER CADDESİ,1272-1272/2 SOKAKLAR VE CİVARI
11.11.2022 13:00 18:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ UMURBEY,ÇINARLI,MERSİNLİ MAHALLELERİ,OTO PLAZA ESKİ GARAJ KARŞISI, ŞEHİTLER,ANADOLU CADDELERİ 1563,1564,1565, 1566, 1568, 1569,1570,1571,1592 SOKAKLAR,TEZOL TÜTÜN,TÜRK TELEKOM,ÇINARLI HASTANESİ

İzmir’de elektrik kesintisi 11 Kasım Cuma

MENDERES
11.11.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ÇAMÖNÜ ATAKÖY MAHALLELERI TAMAMI

NARLIDERE
11.11.2022 13:00 18:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ALTINEVLER,ILICA,MALTEPE,SAHİLEVLERİ,TELEFERİK,ATATÜRK,ÇAMLIÇAY,YENİKALE,DERNEK,EYÜP,ZEYTİN, KÖRPES,MAHALLELERİ,GÜRLER, AKSOY, 27 MAYIS CADDELERİ, TURGUT REİS,BARBAROS,HIZIR REİS, ŞAFAK,ÇİÇEK, GÜRLER,PİRİ REİS,İNCİ,ŞAHİN, FERRAN BABA SS.NARKENT KONUT YAPI KOOP.(MALTEPE,ZİRVE, YENİOLUŞUM, ŞİRİNGÜL,ALTINOVA)OTUZ AĞUSTOS, KESTANE,AKKOYUN, MANZARA, DAĞDELEN,ÖZ-4,SERPİL,CANİK,SÖNMEZ,SUNA,SERPİL,MUSA,ANTEP,27.MAYIS,ÖZ KILIÇ SOKAKLAR VE CİVARI, II.İNÖNÜ MAHALLESİ,UĞURLU,BAĞIMSIZ II.İNÖNÜ İLKÖĞRETİM OKULU,SAĞLIK OCAĞI VE CİVARI

ÖDEMİŞ
11.11.2022 09:00 10:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ EMIRLI VE OVAKENT MAHALLELERI
11.11.2022 10:30 11:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ YOLÜSTÜ VE OCAKLI MAHALLELERI HÜRRIYET MAH. ŞHT. ALI DERELI MEVKII
11.11.2022 13:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BÜYÜKAVULCUK, KÜÇÜKAVULCUK, BIRGI, ÜÇKONAK, BUCAK, CEVIZALAN, HACIHASAN, KEMER MAHALLELERI
11.11.2022 14:30 15:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ TEKKE MAH. OVA MEVKISI AYRICA ÇALDAĞ MEVKINDEKI ÖZEL TRAFOLAR

İzmir’de elektrik kesintisi 11 Kasım Cuma

SEFERİHİSAR
11.11.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ SIĞACIK MAHALLESI VE ÖZEL TRAFOLAR

TİRE
11.11.2022 09:00 12:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BOYNUYOĞUN MAH. KIRSALI-İHSANIYE MAH. KIRSALI- ADNAN MENDERES MAH. KIRSALI
11.11.2022 09:00 13:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ESKIOBA MAHALLESI TAMAMI
11.11.2022 09:00 13:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KÜÇÜKKALE MAH. YEŞILKENT MEVKII
11.11.2022 09:00 13:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ AKÇAŞEHIR MAH.AKKUYU MEVKII
11.11.2022 09:00 13:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ HISARLIK MAH-YUVALI MEVKII
11.11.2022 14:00 18:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KIRELI MAH-DERELI MAH-KÜRDÜLLÜ MAH.
11.11.2022 14:00 18:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KIRTEPE MAH
11.11.2022 14:00 18:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ YEĞENLI MAH. CUMHURIYET MEVKII

TORBALI
11.11.2022 09:00 12:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ÖZBEY VE YENIKÖY MAHALLESI TAMAMI VE SULAMA TRAFOLARI
11.11.2022 13:30 17:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ÇAYBAŞI OVA, YENIKÖY OVA SULAMA ABONELERI

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA