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Haberler İzmir İzmir'de yurt dışına kaçmaya çalışan 180 göçmen yakalandı

İzmir'de yurt dışına kaçmaya çalışan 180 göçmen yakalandı

İzmir'de jandarma ekipleri Çeşme’de 4, Menderes’te 2, Selçuk 1, Karaburun 1 ve Buca 1 olmak üzere toplam 9 göçmen kaçakçılığı operasyonu yaptı. Operasyon kapsamında yurt dışına kaçmaya çalışan 180 göçmen yakalandı.

İHA

11.11.2022, 13:31

İzmir’de yurt dışına kaçmaya çalışan 180 göçmen yakalandı

İzmir İI Jandarma Komutanlığı ekipleri, göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede ekipler, İzmir'in farklı ilçelerinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan göçmenleri takip aldı. Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ve ilçe jandarma komutanlıkları; Çeşme'de 4, Menderes'te 2, Selçuk 1, Karaburun 1 ve Buca 1 olmak üzere toplam 9 göçmen kaçakçılığı operasyonu yaptı. Toplamda 180 göçmen yakalanırken, göçmenler adli ve idari işlemlerinin ardından Geri Gönderme Merkezine sevk edildi.

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