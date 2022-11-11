Mihrimah’ın dosyası BAM’da

EMRULLAH Güzel yönetimindeki 34 AS 2091 plakalı kamyonet, geçen yıl 6 Ağustos günü saat 20.30 sıralarında, iddiaya göre freninin boşalması sonucu kontrolden çıkıp kaldırımda oynayan 2 çocuğa çarptı. Mihrimah Gece Akalın'a (6) çarpıp ölümüne neden olduğu iddiasıyla 6 yıla kadar hapsi istenen Emrullah Güzel (22) hakkında Karşıyaka 1'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nin görevsizlik kararı vermesinin ardından dosyayı görüşen Karşıyaka 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi de görevsizlik kararı verdi. İki mahkeme arasındaki uyuşmazlık üzerine davaya kimin bakacağının belirlenmesi için dosya İzmir Bölge Adliye Mahkemesi'ne gönderildi.

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