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Haberler İzmir Telefonu çalıp kaçtı kameralara yakalandı

Telefonu çalıp kaçtı kameralara yakalandı

11.11.2022

Telefonu çalıp kaçtı kameralara yakalandı

İZMİR Alsancak'taki bir kafeye müşteri gibi gelen hırsız, su içme bahane ile bir süre durup, iki genç kızın oturdukları masanın üzerinde duran cep telefonunu çalıp kaçtı. Hırsızlık anı kameralar tarafından saniye saniye görüntülendi. Cep telefonu çalınan genç kızın polis merkezine giderek şikayetçi olduğu öğrenilirken, hırsızın yakalanması için çalışma başlatıldığı kaydedildi.

Görüntüleri sosyal medyada paylaşan vatandaşlar, iyi giyimli hırsıza karşı herkesin dikkatli olması uyarısında bulundu.

METİN BURMALI

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