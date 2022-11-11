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Haberler İzmir U dönüşü yapmak isteyen taksi ile motosiklet çarpıştı! Motor sürücüsü yola fırladı

U dönüşü yapmak isteyen taksi ile motosiklet çarpıştı! Motor sürücüsü yola fırladı

İzmir'de seyir halindeki motosiklet, U dönüşü yapmak için karşı şeride geçmeye çalışan taksi ile çarpıştı. Kaza nedeniyle yola fırlayan motor sürücüsü ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis olayla ilgili çalışma başlattı.

11.11.2022, 14:03

U dönüşü yapmak isteyen taksi ile motosiklet çarpıştı! Motor sürücüsü yola fırladı

Kaza, geçen Çarşamba 15.30'da İzmir'in Buca ilçesi Gediz semtinde meydana geldi. Güvenlik kamerası görüntülerine yansıyan olayda, motoru ile seyir halinde olan Semih O., o sırada U dönüşü yaparak karşı şeride geçmeye çalışan ticari taksiyle çarpıştı. Olayı gören vatandaşların durumu ekiplere ihbar etmesi sonucu olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle yola fırlayan motor sürücüsü ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis olayla ilgili çalışma başlattı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayın görgü tanığı Sevgi Çınar Özdemir, motosiklet sürücüsünün taksiye arkadan çarpıp yola fırladığını ve çarpışma sonrası hemen sağlık ekiplerini aradığını söyledi.

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