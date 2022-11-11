Vicdansız evlat babasını darbederek öldürdü

İzmir'in Tire ilçesinde kan donduran bir olay meydana geldi. Köy evinde yaşlı babası Himmet Geleç ile birlikte yaşayan Meliha Geleç, iddiaya göre, bir süredir bunalımdaydı. Meliha Geleç, önceki gün henüz belirlenemeyen bir nedenle babasıyla tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine, vicdansız kadın Himmet Geleç'i fiziki şiddet uyguladı.

YALANI ÇOK UZUN SÜRMEDİ

Hızını alamayan Meliha Geleç, babasını darbederek öldürdü. Cinayetin ardından hiçbir şey olmamış gibi evden ayrılan Meliha Geleç, İncirliova'nın Köprüova köyündeki akrabalarını ziyarete gitti. Akrabalarının yanına yalnız gelen kadına sorulan ilk soru ise, "Babanı neden getirmedin?" oldu. Soğukkanlı katil, babasının sağlığını da soran akrabalarına, hasta olduğunu ve evde dinlendiğini söyledi.

CANSIZ BEDENİNİ OĞLU BULDU

Meliha Geleç'in çelişkili konuşmalarından şüphelenen akrabaları, Toparlar Köyü'nde yaşayan erkek kardeşi Adnan Geleç'i arayıp durumdan şüphelendiklerini bildirdi. Oğul Geleç, hiç vakit kaybetmeden baba evine koştu. Eve girdiğinde ise babasını yatakta hareketsiz şekilde yatarken buldu. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, yaşlı adamın saatler önce öldüğünü belirlerken, baba Geleç'in başında darp izlerine rastlandı. Jandarma ekipleri kısa Meliha Geleç'i akrabalarının evinde gözaltına aldı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Öte yandan, Meliha Geleç'in daha önce de babasıyla şiddetli tartışmalar yaşadığı ve akrabalarının da bu nedenle durumdan şüphelendikleri öğrenildi.

İHSAN KARATAŞ