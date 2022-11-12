Büyükşehir’den 3 şirket için sermaye artışı talebi

İZMİR Büyükşehir Belediyesi'nin Kasım ayı olağan meclis oturumunun gündemi belli oldu. Belediye bünyesinde yer alan ve ortaklığı bulunan 3 şirket (İZULAŞ, İZBAN, İZTARIM) için sermaye artışı önerisi meclis üyelerinin onayına sunulacak. ESHOT Genel Müdürlüğü'nün sermaye ortağı İZULAŞ A.Ş'nin 21 Ekim 2022 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda alınan karar doğrultusunda, İzBB'nin İZULAŞ A.Ş içerisindeki sermaye payının korunabilmesi için sermaye azaltımından payına düşen yüzde 89,80'ine tekabül eden 844 milyon 569 bin TL olan sermaye miktarının 116 milyon 740 bin TL azaltılarak 727 milyon 829 bin TL'ye indirilmesi, eş zamanlı olarak sermaye artırımından payına düşen yüzde 89,80'na tekabül eden 179 milyon 600 bin TL'lik rüçhan hakkının kullanılarak, sermaye artışına iştirak edilmesi ve sermaye payının 907 milyon 429 bin TL'ye çıkarılması da meclis üyelerine sunulacak. MECLİS gündemine ayrıca, İZBAN A.Ş içerisindeki sermaye payının korunabilmesi için payına düşen yüzde 47'sine tekabül eden 206 milyon 800 bin TL'lik rüçhan hakkının kullanılarak sermaye artışı yapılması için de meclis üyelerinden onay istenecek.

BİR ARTIŞ DA İZTARIM İÇİN

BİR diğer meclis gündeminde ise İZTARIM A.Ş'nin sermaye artışının da konuşması bekleniyor. İzBB'nin iştirai olan İZTARIM A.Ş'de gerçekleştirilen Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda alınan karar doğrultusunda belediyenin İZTARIM A.Ş içerisindeki sermaye payının korunabilmesi için, payına düşen yüzde 96,78824999...'sine tekabül eden 48 milyon 394 bin 124,99 TL'lik rüçhan hakkının kullanılarak sermaye artışına iştirak edilmesi önerisi gündeme gelecek.