Hırsızlık şüphelisi polisin dikkati sayesinde yakalandı

Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Bu çerçevede ekipler, uygulama yaptıkları sırada bir kişiyi sosyal medyada yayınlanan hırsızlık videosundaki kişiye benzetmesi üzerine durdurdu. Ekiplerin ilk sorgulamasında şüpheli K.İ. olduğu ve geçtiğimiz günlerde Konak ilçesinde bulunan bir kafede telefon hırsızlığına karıştığı tespit edildi. Bunun üzerine ekipler şüpheli İ.K.'yi gözaltına aldı.

Öte yandan, şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ettiği öğrenildi.