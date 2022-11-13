İzmir’de elektrik kesintisi 13 Kasım Pazar

Bugün İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesintileri yaşanacak? İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? soruları araştırılıyor. İşte 13 Kasım Pazar İzmir elektrik kesintisi detayları...
Bugün İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesintileri yaşanacak? İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? soruları araştırılıyor. İşte 13 Kasım Pazar İzmir elektrik kesintisi detayları...
BAYINDIR
13.11.2022 09:00 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ TIRE İLÇESI YENIÇIFTLIK MAHALLESI TAMAMI VE BAYINDIR İLÇESI HASKÖY MAHALLESI TR-4 TRAFOSU İLE YENIÇIFTLIK MAHALLESINDEKI ENERJI ALAN GRUP SULAMA TRAFOLARI VE ÖZEL TRAFOLARDA
13.11.2022 13:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ DEMIRCILIK MAH., HACI BEŞIR MAH., KURT MAH., ORTA MAH., YENICE., HATAY MAHALLERININ BIR BÖLÜMÜ İLE TOKI KONUTLARINDA
BAYRAKLI
13.11.2022 09:00 11:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ FUAT EDİP BAKSI MAHALLESİ,ANADOLU CADDESİ,CÜNEYT SÜVARİ OĞULLARI SOK. ORD.PROF.DR. EKREM AKURGALI,1608 VE 1606 SOKAKLAR VE CİVARI
BORNOVA
13.11.2022 09:00 11:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ERZENE MAHALLESİ,EGE ÜNİVERSİTESİ İÇİ ANKARA CADDESİ YAN YOLU SOKAKLAR CİVARI
13.11.2022 10:00 16:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ MTK SİTESİ ,747/12,741,742,743,744,744,747/2,6,8 748/1 SOKAKLAR VE CİVARI
13.11.2022 13:00 18:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ YAKAKÖY,EVKA-3,KAVAKLIDERE,NALDÖKEN MAHALLELERİ,İZ-BETON TAŞ KIR.,TÜRKAN ÖZİLHAN DEVLET HASTANESİ, NE-KA YAPI,ASİST ÖĞRETİM, BATIÇİM,PINARTAŞ,LAMİNE END.,İZELMAN GERİ DÖNÜŞÜM,SAYIMLAR İNŞ.,SİMYA METAL,BEMAŞ BETON ÖZEL TR,1127 ERKOÇ KIRMA TAŞ, MENDEŞ BETON ÖZEL TR,ESİN GÖRYAKIN (YATIRIM REZERVE),BORNOVA BLD. GÜNEŞ ENERJİ,4.SAN.SİTESİ,EMET UYAROGLU MEYTAL SANAYİ
BUCA
13.11.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ SEYHAN MAHALLESİ,661,659/1,630,662,662/3 SOKAKLAR VE CİVARLARI
13.11.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ GÖKSU MAHALLESİ,668/1,668/7,668/8,684/4,688 SOKAKLAR VE CİVARLARI
GAZİEMİR
13.11.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ FATİH MAHALLESİ,ÇAMLIK CADDESİ,EGE CADDESİ İLE HÜRRİYET GAZETESİ KÖŞE ,692,1191,1194 SOKAK,İDOLTEKS TEKSTİL,ERTUĞRUL TEKSTİL SN. VE TİC.,FERSAN FİLTRE,ARI-KAYA ÇAMAŞIR YIKAMA FAB.,HABERTÜRK GAZETECİLİK VE MATBAACILIK ,CİNER HOLDİNG,SİTE UNLU MAMÜLLER, LANDOR KONUTLARI,BATIÇİM BATI ANADOLU ESHOT SARNIÇ OTOBÜS GARAJI
13.11.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ SEVGİ MAHALLESİ,MERİNOS HALI FB. İÇİ H.ALANI KAVŞAĞI YANI DİRENLİK,AKÇAY CADDESİ,909 SOKAK VE CİVARI
KARABURUN
13.11.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ TR-33 A KOLU - MORDOĞAN MAH. 286, 304, 306, 308, 310, 311, 312, 313, SOKAKLARI VE CIVARI
KEMALPAŞA
13.11.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ VIŞNELI, YEŞILKÖY, DEREKÖY, CUMALI MAHALLELERI
KİRAZ
13.11.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ARKACILAR MAH. MERKEZ SOKAK TR-1
MENDERES
13.11.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ GÖRECE HÜRRIYET CUMHURIYET MAHALLESI
13.11.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KÜNER MAH.
13.11.2022 12:00 13:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ GÖLCÜKLER HAM. GÖRECE CUMHURIYET MAH. HÜRRIYET MAH. ALTINTEPE MAH.
NARLIDERE
13.11.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ÇAMTEPE MAHALLESİ,MİTATPAŞA CADDESİ,ULUDAĞ,ÇELEBİ,MEYDAN,UYANIŞ,PAZAR ,KOLDAŞ, SERKAN,YUNUS EMRE,PAPATYA,ULUDAĞ,ÇAĞATAY SOKAKLAR VE CİVARI
TİRE
13.11.2022 09:00 12:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ YENIÇIFTLIK MAHALLESI TAMAMI
13.11.2022 09:00 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ HÜRRIYET MAH.-İPEKÇILER MAH.-ATATÜRK MAH.TOPLU KONUT SITESI-KURTULUŞ MAH. BIR BÖLÜMÜ
13.11.2022 13:00 15:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ (FATIH MAH.CUMHURIYET MAH) MIMAR SINANCD-ÇAM SK.-SEVINÇ SK.-BAŞAK SK.-SAIM FALAKALI CD-MILLET CD.-TÜRKER SK.-SADIK GIZ CD-FAIK BERKER SK.-DICLE SK.-MEHMET GÜVENSAY SK.-SAIM FALAKALI SK.-TURGUT ÖZAL BLVR.-TEVFIK HELVACUOĞLI SK.-MEHMET HÜSNÜ TÜKEL SK.-EFE SK.-CAN EGELI SK.-DUYGU SK-EVLIYA ÇELEBI SK-MIMOZA SK.-19 MAYIS CD.-EKOL SK-BAHADIR SK-FURKAN SK.-DESTAN SK.-BUHAR SK-DEVA SK-SARAYBOSNA CD.-OKYANUS SK.-CEMRE SK.-SELIMIYE CD.-DURU SK-HURŞIT SENI CD.-FATIH CD.-ZIYAGÖKALP CD.-FUL PARK SK.-FUL SK.-ZAFER CD.-NIŞANCI PAŞA CD.-İNAN CD.-FATIH CD.- BEHÇET ADI SOK-HACI HAFIZ BEKI HOCA SOK-İMAMHATIP CAD-EVLIYA ÇELEBI SOK-MIMAR SINAN CAD-LEVENT CAD-HALIM ERTÜRK SOK-50 YIL CAD-İBRAHIMKARAOĞLANOĞLU CAD-İSTASYON CAD BIR BÖLÜMÜ-FAHRETTIN ALTAY CAD-30 AĞUSTOS CD-VAKIF SK-DEMOKRASI CD-DENIZ CD-MELISA SK-TAKSIM CD-AYASOFYA CD.-TIRE DEVLET HASTANESI-FIRATTEKSTIL-RAMADA OTEL-TECO BENZINLIK
13.11.2022 15:30 16:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ İBNI MELEK MAH.KIRSALI VE TURAN MAH. KIRSALI
TORBALI
13.11.2022 09:00 11:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ İNÖNÜ MAHALLESI ZEKI ÖZTAŞ CAD. YAVUZ SULTAN SELIM CAD FATIH CADDESI, BAHÇELI EVLER MAHALLESI, FABRIKA VE MESKENLER, TOKI, FABRIKALAR 136,138,134,130,153,151
13.11.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ SAIPLER, BOZKÖY, ÇAKIRBEYLI, DAĞKIIZLCA, KARAOT, KARAKIZLAR MAHALLELERI
13.11.2022 11:00 13:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ YAZIBAŞI MAH.YERLEŞIM YERI TAMAMI İSKELE CADDESI, ATATÜRK CAD. BALKAN CADDESI FABRIKALAR
URLA
13.11.2022 09:00 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ YAKA, HACI İSA, RÜSTEM MAHALLELERININ BIR BÖLÜMÜDÜR
13.11.2022 13:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ YENIKENT, HACI İSA, ALTINTAŞ, YAKA, YELALTI MAHALLELERININ BIR BÖLÜMÜDÜR.