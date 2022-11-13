İzmirlilerin kabusu oldu! Körfezdeki deniz marulları, ekonomiye kazandırılacak

KARBON DÖNGÜSÜNE DE KATKI SAĞLIYORLAR

Deniz marullarının karbon döngüsüne de büyük katkı sağladığını belirten Prof. Dr. Dalay, "Laboratuvarımızda sadece makro algler değil; mikro alglerle de çalışıyoruz. Hem mikro hem makro alglerin kullanım alanı çok geniş. Aynı zamanda atmosferik karbondioksiti de tutuyor olmaları nedeniyle karbon döngüsüne de katkıları çok büyük. Bunların toplanıp ya da üretilip farklı amaçlarla kullanılmaları hem endüstriyel hem de doğa anlamında katkısı var. Gıda, tarım, kozmetik, ilaç ham maddesi, biyomalzemeler gibi birçok kullanım alanı var. Bunların bir şekilde kullanılıyor olması da zaten karbon döngüsüne büyük bir katkı sağlamış oluyor" dedi.