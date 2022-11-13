İzmirlilerin kabusu oldu! Körfezdeki deniz marulları, ekonomiye kazandırılacak

Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Biyomühendislik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Meltem Conk Dalay, İzmir Körfezi'nde sık görülen deniz marullarının ekonomiye kazandırılması için proje hazırladıklarını belirterek, "İzmir Körfezi'nde son birkaç yıldır oldukça yoğun alg patlaması yaşıyoruz. 'Ulva Lactuca', halk arasında 'deniz marulu' deniyor. Körfez suyundaki azot ve fosforun aşırı derecede artmış olduğunu gösteriyor. Yağmurla birlikte tarlalardaki azotlu gübre kalıntıları ile arıtma tesislerindeki suların İzmir Körfezi'ne gelmesi; alglerin özellikle ilkbahar ve sonbahar aylarında çoğalması için çok uygun koşullar oluşturuyor. Krizi fırsata dönüştürmek için biz de bazı çalışmalar yapıyoruz. Bu amaçla da bazı gruplarla ortak proje hazırlıyoruz" dedi.