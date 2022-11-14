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Haberler İzmir 85’lik Havva teyze hem öğreniyor hem öğretiyor

85’lik Havva teyze hem öğreniyor hem öğretiyor

14.11.2022

85’lik Havva teyze hem öğreniyor hem öğretiyor

İzmir Kemalpaşa'da, halk eğitimi merkezinde açılan halı ve kilim dokuma kursuna katılan 85 yaşındaki Havva Sukes, ilerleyen yaşına rağmen motifleri ilmek ilmek dokuyor, diğer kursiyerlere de tecrübesiyle yol gösteriyor. Hayatının çalışarak geçtiğini anlatan Sukes, "Bugüne kadar hep çalıştım, çocukları büyüttük, torunlar oldu. Geçen yıldan beri buradaki kursa katılıyorum, hasta olduğumda gelemiyorum onun dışında ihmal etmemeye çalışıyorum.

Kimseye ihtiyacım yok Allah'a şükür, merdivenleri bastonla çıkıp iniyorum. Halı dokuyoruz zaten, bildiğim iş, burada güzel vakit geçiriyoruz" dedi. Merkezin Müdürü Cengiz Aktı ise her yaştan kursiyerin burada uyum içinde çalıştığını söyleyip, Havva Sukes'in de bu anlamda herkese örnek olduğunu aktardı.

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