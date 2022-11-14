Ege’nin her yeri FAY

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Yunus Sezer, ülke genelinde yılbaşından bu yana meydana gelen yaklaşık 17 bin depremin 2 bininin son bir ayda yaşandığını söyledi. Başkan Sezer, Ege Bölgesi Graben Sistemi üzerinde bulunan İzmir, Aydın, Denizli, Kütahya, Muğla ve Manisa illerinde doğrudan kent merkezinden aktif fay geçtiğini belirtti.



2 BİNDEN FAZLA DEPREM

Başkan Sezer, Türkiye'de Kuzey Anadolu, Doğu Anadolu ve Ege Bölgesi Graben Sistemi olmak üzere 3 ana fay hattı ile 485 aktif fay bulunduğuna dikkati çekti. Aktif fayların, Türkiye'nin neredeyse her noktasında deprem riski oluşturduğunu vurgulayan Sezer, bunların hepsinin 5 ve üzeri büyüklükte deprem üretme potansiyeli olduğunu dile getirdi. Türkiye'de yılda ortalama 24 bin deprem olduğunu aktaran Sezer, "2022'de, bugüne kadar 17 bin civarında ve son bir ayda 2 binin üzerinde deprem ölçümlemesi yapıldı. O da bu coğrafyada depremlere ne kadar maruz kaldığımızı gösteriyor" diye konuştu. Türkiye'de son bir ayda meydana gelen 2 bini aşkın depremden 13'ü, 4 ve üzeri büyüklükte oldu. Ege Bölgesi Graben Sistemi olarak adlandırılan fay sistemi ise Batı Anadolu'da yaklaşık 120 bin kilometrekarelik alanda yer alıyor. AFAD'dan edinilen bilgiye göre, Kuzey Anadolu Fay Hattı ile Ege Bölgesi Graben Sistemi üzerinde 6'şar, Doğu Anadolu Fay Hattı'nda 4 ve diğer faylar üzerinde 8 olmak üzere 24 il ciddi derecede etkileniyor.

DATÇA DA SALLANDI

Ayrıca 80'den fazla ilçe de direkt aktif fay hatları üzerinde bulunuyor. Bu iller Aksaray, Aydın, Balıkesir, Bingöl, Bolu, Burdur, Bursa, Denizli, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Hakkari Hatay, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Muğla, Osmaniye, Sakarya ve Tokat. Öte yandan Muğla'nın Datça ilçesinde dün saat 05.08'de 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldiği açıklandı.







İZMİR'DEKİ TATBİKAT VALİ KÖŞGER LİDERLİGİNDE GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Türkiye'de 81 ilde eş zamanlı düzenlenen 'Deprem Anı Ülke Tatbikatı Çök-Kapan- Tutun', İzmir'de Vali Yavuz Selim Köşger'in de katılımıyla gerçekleştirildi. Konak Polis Moral Eğitim Merkezi'nde gerçekleştirilen tatbikata AFAD İzmir İl Müdürü Kartal Muhcı ile İzmir İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne de katıldı. Vali Köşger, "Hafta boyunca gerekli bildirimleri yaptık. Tatbikatla ilgili olarak İzmir'deki vatandaşlarımızın farkındalığı sağlandı. Vatandaşlarımıza tatbikatla ilgili görsel, yazılı ve sosyal medya aracılığıyla gerekli bilgiler ulaştırıldı. İzmir tatbikata hazır" dedi. Saatler 18.57'yi gösterdiğinde ise salonda bulunanlar 81 ilde eşzamanlı olarak 'Deprem Anı Çök- Kapan- Tutun' hareketini gerçekleştirdi.

İHSAN KARATAŞ