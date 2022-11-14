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Haberler İzmir İzmirli öğrencilerden müsilaj sorununa çözüm

İzmirli öğrencilerden müsilaj sorununa çözüm

14.11.2022

İzmirli öğrencilerden müsilaj sorununa çözüm
2021'in yaz aylarında Marmara Denizi'nde fazlaca görülen müsilaj, insanlığın doğaya verdiği zararlardan biri olarak öne çıktı ve kamuoyunun gündemini uzun süre meşgul etti. İzmir Atatürk Lisesi Öğrencileri Gökçe Şengülen ve Bensu Çatalçam, "Deniz Tabanında Biriken Organik Madde Miktarının Azaltılmasında Bentik Omurgasız Deniz Patlıcanının Etkisi" isimli projeleriyle müsilaj sorununun çözümünün yine doğada olduğunu ortaya koydu. Bir deniz patlıcanı türü olan Holothoria Polii'nin organik maddeyi azaltma etkinliğini kanıtlayan İzmirli öğrenciler, denizlerde müsilajın önlenmesi için deniz patlıcanı popülasyonunun korunması ve artırılması gerektiğini vurguladı.
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