Sosyal medyadan satış yapan kaçakçılara operasyon! Yüzlerce litre ele geçirildi!

İzmir Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte etil alkol tüketildiğinde yaşanabilecek ciddi sağlık sorunları ve neden olabileceği ölümlerin önlenmesine yönelik operasyonlarına devam ediyor. İzmir merkezli, tüm Türkiye'ye farklı kargo markalarını kullanarak, 'merdiven altı' diye tabir edilen yerlerde üretilerek depolanan ve sahte içki yapımında kullanılmak üzere sosyal medya hesapları üzerinden oto cam suyu ve yüzey temizleyici görünümünde sahte etil alkolü satışa sunan kaçakçılara yönelik, yapılan teknik ve fiziki takipler sonucunda Çiğli ilçesinde 2 kargo şubesi ve 1 depoya operasyon düzenlendi.