Telefon hırsızı genç Bayraklı’da yakalandı! Yeni Asır’daki görüntüler zanlıyı ele verdi

İzmir'in Alsancak semtinde müşteri gibi geldiği kafede, genç bir kızın masadaki cep telefonunu büyük bir soğukkanlılıkla çalarak kaçan K.İ. adlı hırsız, Bayraklı ilçesinde polisin dikkati sayesinde yakalandı. Yeni Asır'da ve sosyal medyada hırsızlık anı saniye saniye görüntülenen şüpheli K.İ'nin suçunu itiraf ettiği öğrenildi.





DALGINLIKTAN FAYDALANDI

Olay geçen 8 Kasım'da Alsancak semtindeki İtalya Sokağı'nda (1381 sokak) bulunan bir kafede meydana geldi. Akşam saat 21.50'de kafeye müşteri olarak gelen siyah montlu 25-30 yaşlarındaki bir kişi, kasadan su satın aldıktan sonra masaların etrafında dolaştı. Ardından elindeki su bardağı ile kafenin kasasına giden ve burada da bir süre oyalanan hırsız, kafenin dışındaki masalarda oturan genç kızları izlemeye başladı. Sohbete dalan genç kızların bir anlık dalgınlığından faydalanan hırsız K.İ, masanın üzerinde duran cep telefonunu büyük bir soğukkanlılıkla yaklaşarak kaptığı gibi ortadan kayboldu. Hırsızlık anı ise işyerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.





POLİS DİKKATLİ DAVRANDI

Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, önceki gün akşam saatlerinde devriye görevi yaparken şüphelendikleri bir kişiyi kimlik kontrolü yapmak için durdurdu. Alsancak'taki bir kafeden cep telefonu hırsızlığı yapan ve aranan şüpheliyi gazetede ve sosyal medyada çıkan haber ve görüntülerinden tanıyan polis ekipleri, İ.K'yı hemen gözaltına aldı. Sorgulanmak üzere emniyete götürülen İ.K'nın cep telefonunu çalan kişinin kendisi olduğunu itiraf ettiği belirtildi. İşlemleri yapılan zanlı adliyeye sevk edildi.

SUÇUNU İTİRAF ETTİ

Masadaki telefonu bir anda alan ve ortadan kaybolan süpheliyi, gazetedeki görüntülerinden tanıyan polis Bayraklı'da yakaladı.



METİN BURMALI