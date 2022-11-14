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Haberler İzmir Torbalı'da korkutan yangın! Boya atölyesi alevlere teslim oldu!

Torbalı'da korkutan yangın! Boya atölyesi alevlere teslim oldu!

İzmir'in Torbalı ilçesinde bulunan boya atölyesinde, elektrik kontağından çıktığı iddia edilen yangın panik yarattı. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin tam zamanında müdahalesiyle, yangın çok geçmeden söndürüldü.

İHA

14.11.2022, 15:27

İzmir'in Torbalı ilçesindeki boya atölyesinde, iddialara göre elektrik kontağından çıkan yangın paniğe yol açtı.

Torbalı’da korkutan yangın! Boya atölyesi alevlere teslim oldu!

Edinilen bilgiye göre, Torbalı ilçesi Yedi Eylül Sanayi Sitesindeki boya atölyesinde yangın başladı.

Torbalı’da korkutan yangın! Boya atölyesi alevlere teslim oldu!

Elektrik kontağından çıktığı iddia edilen yangın tüm işletmeyi sardı. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye hemen itfaiye ekipleri sevk edildi.

Torbalı’da korkutan yangın! Boya atölyesi alevlere teslim oldu!

Bölgeye gelen çok sayıda itfaiye ekibi, hemen alevlere müdahale etti. Yangın, ekipler tarafından söndürülürken, işletmede büyük çapta hasar oluştu.

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