İzmir’de sahte içkiden ölüm şüphesi

Olay, dün gece ilçeye bağlı Cumhuriyet Mahallesi'ndeki evde meydana geldi. Emekli olduğu öğrenilen 63 yaşındaki Sadık Uyguntin'den haber alamayan yakınları, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, üzerinde herhangi bir kesici- delici alet yaralanması izi bulunmayan Uyguntin'in hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekiplerinin evde yaptığı incelemede, alkol kokan boş şişelerin bulunduğu öğrenildi. Sahte içkiden zehirlendiği ihtimali üzerinde durulan Uyguntin'in kesin ölüm nedeninin, otopsi sonrası belli olacağı belirtildi.