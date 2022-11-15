İzmir’de TEKNOFEST heyecanı! Başvuru tarihi 20 Kasım

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının yürütücülüğünde düzenlenen dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali, 2023 yılında İstanbul, Ankara ve İzmir'de yapılacak. Cumhuriyetin 100. yılında 6.'sı gerçekleştirilecek olan TEKNOFEST'te milli teknoloji üretme ve geliştirme konusunda teknoloji yarışmalarında başarılı çalışmalara imza atan gençlere 13 milyon liranın üzerinde ödül, 30 milyon liranın üzerinde malzeme desteği verilecek. Her yıl, bir önceki yıla göre daha fazla yarışma kategorisinin açıldığı ve Türkiye tarihinin en büyük ödüllü teknoloji yarışmaları olan TEKNOFEST teknoloji yarışmaları, 2023'te 41 ana yarışma ve 102 alt kategoride düzenlenecek. TEKNOFEST 2023 teknoloji yarışmaları için başvurular, 20 Kasım'da sona erecek. Yarışmalara katılmak için başvurular ise 'www.teknofest.org' web sitesi üzerinden yapılacak.





PSİKOLOJİDE TEKNOLOJİK UYGULAMALAR

TEKNOFEST 2023'te roket, model uydu, ulaşımda yapay zeka, biyoteknoloji inovasyon, sanayide dijital teknolojiler, uçan araba tasarım, eğitim teknolojileri, robotaksi binek otonom, tarım teknolojileri ve robotik yarışmaları gibi gençlerin ilgiyle takip ettiği 41 farklı teknoloji yarışması düzenlenecek. Ayrıca 'Psikolojide teknolojik uygulamalar' alanındaki yarışma ise ilk defa yapılacak. Bu yıl yine ilkokuldan ortaokul, lise, üniversite, lisansüstü ve mezun seviyesine kadar nitelikli binlerce genç hayallerini gerçekleştirmek için birbirinden farklı kategorilerde düzenlenen teknoloji yarışmalarına başvuruda bulunabilecek. İlkokul seviyesi için 8, ortaokul için 9, lise için 29, lisans ve üzeri için 37, mezun-girişim ve özel sektör katılımcıları için 24 yarışma kategorisi yer alacak. Yarışmalarda katılımcılara para ödülünün yanı sıra firmaları tanıma fırsatı, teknik gezilerde mesleki bilgi edinme şansı, uzmanlarla görüşme, network kazanımı, motivasyon ve kişisel gelişimlerine yönelik destekler sağlanacak.





İZMİR'DE TEKNOFEST EKİBİ KURULDU

İzmir İl Millî Eğitim Müdürlüğü, 2022 yılında düzenlenen TEKNOFEST'te birçok branşta aldığı ödüller ile festivale damgasını vurmuştu. İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü TEKNOFEST Ekibi koordinesinde ilçe ve okullarda kurulan TEKNOFEST komisyonları, süreç ve başvurular konusunda öğretmen ve öğrencilere destek oluyor. İl genelinde öğretmen ve öğrencilere verilen çevrim içi ve yüz yüze bilgilendirme ve tecrübe paylaşımı seminerleriyle TEKNOFEST süreci devam ediyor. Ayrıca yarışmalar sonuçlanana kadar öğretmen ve öğrencilere yönelik proje ön değerlendirme ve detay raporu yazma konusunda eğitimler verilecek.