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Haberler İzmir Kabus geri döndü: Sahte içki İzmir'de can aldı

Kabus geri döndü: Sahte içki İzmir'de can aldı

İzmir’in Torbalı ilçesinde, evinde sahte içki içtiği iddia edilen kişi hayatını kaybetti. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ederken, Sadık U. işlemlerinin ardından toprağa verildi.

İHA

15.11.2022, 15:05

Kabus geri döndü: Sahte içki İzmir’de can aldı

Son dakika edinilen bilgiye göre olay, İzmir'in Torbalı ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan bir sitede meydana geldi. İddiaya göre 63 yaşındaki Sadık U.'nun, evinde sahte içki içtikten sonra fenalaştığı öne sürüldü.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine, adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde, Sadık U.'nun hayatını kaybettiği belirlendi. 63 yaşındaki adamın cansız bedeni, daha sonrada savcının incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ederken, Sadık U. işlemlerinin ardından toprağa verildi.

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