Milyonluk vurgun yapmışlardı! İzmir merkezli 10 ilde dolandırıcılık operasyonu

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca 16 Eylül'de düzenlenen "nitelikli dolandırıcılık" operasyonunda gözaltına alınan 19 kişinin ifadeleri ve şüphelilerden ele geçirilen dijital materyallerin incelemesi sonucu zanlılarla birlikte hareket eden 20 kişi daha belirlendi.

İzmir Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İzmir, Mersin, Trabzon, Gümüşhane, Hatay, Adana, Van, Batman, Diyarbakır ve Mardin'deki adreslere eş zamanlı baskınlarda 17 şüpheliyi yakaladı.

Zanlıların, 15'i İzmir'de olmak üzere 121 kişiyi yaklaşık 2 milyon lira dolandırdığı kaydedildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemi sürüyor.

OPERASYONUN GEÇMİŞİ

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı "nitelikli dolandırıcılık" soruşturması kapsamında Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İzmir, Adana, Antalya, Batman, Gaziantep, Hatay, Manisa, Mersin, Trabzon ve Van'da 16 Eylül'de eş zamanlı baskın düzenlemiş, operasyonlarda 19 kişi gözaltına alınmıştı.

"Yatırım danışmanlığı" adı altında dolandırıcılık yaptığı öne sürülen şüphelilerin, ele geçirdikleri sosyal medya hesaplarından borsa yatırımlarına ilişkin paylaşımlarda bulundukları ve bu yolla kendileriyle temas kuranlardan kazanç vadederek para topladıkları belirtilmişti.

Şüphelilerin kurdukları sistemde para kazanmış gibi gösterdikleri kişilerden ayrıca "vergi" ve "dosya masrafı" adı altında da para aldıkları da tespit edilmişti.

Zanlıların mağdurlara güven telkin etmek için üzerinde Adalet Bakanlığının resmi kurum logosu ve sitesine ait ekran resminin bulunduğu çeşitli belge ve fotoğraflar gönderdikleri de ortaya çıkmıştı.

Şüphelilerden 7'si tutuklanmıştı.