İkiz plaka oyunu

İZMİR Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, kent genelinde 'S' plakalı servis minibüslerini denetlemek amacıyla özel ekip kurdu. Binlerce servis aracını tek tek takibe alan "İkiz plaka timi" inceleme sonucu 105 aracın ikiz plakalı olduğunu tespit etti. Firma sahiplerinin aldığı 'S' plakayı aynı renk ve modelde başka araca takıp korsan servisçilik yaptığı belirlendi.

105 CANLI BOMBA

KONTROLLER sırasında, 'S' plaka sahibi araç sahiplerinin 'ikiz plaka' oyunu tek tek deşifre edilerek açığa çıkarıldı. İkiz plaka ile yakalanan araç sahiplerine idari para cezası kesilirken, aracı da trafikten menedildi. Yapılan açıklamada, "İlimiz genelinde 2022 yılı içerisinde 56.000 civarında servis aracı denetlenmiş, bu denetimlerde Karayolları Trafik Kanunu kapsamında ücret karşılığında öğrenci ve personel taşıyan 410 minibüs ve otobüs, 194 otomobil sürücüsüne korsan taşımacılık yapmak, 83 sürücüye araçları güzergahı dışında kullanmak, 216 sürücüye eksik evrakla taşımacılık yapmak, 511 sürücüye araçları amacı dışında kullanmak ihlalleri başta olmak üzere toplam bin 414 araca trafik idari para cezası uygulanmış ve araçlar trafikten men edilmiştir" denildi.

FATİH ŞENDİL