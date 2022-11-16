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Haberler İzmir İzmir'de elektrik kesintisi 16 Kasım Çarşamba

İzmir'de elektrik kesintisi 16 Kasım Çarşamba

İzmir'de bugün bazı ilçelerde elektrik kesintileri yaşanması bekleniyor. GDZ Elektrik bugüne ait arıza ve çalışma kaynaklı kesintileri duyurdu. Peki İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesintileri yaşanacak? İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İşte 16 Kasım Çarşamba İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

16.11.2022, 10:11

GDZ Elektrik tarafından yapılan duyuruya göre bugün İzmir'de bazı ilçelerde elektrik kesintileri yaşanacak. Vatandaşlar kesintilerin hangi ilçelerde ve ne kadar süreli olacağını araştırıyor. İşte 16 Kasım Çarşamba İzmir elektrik kesintisi detayları...

İzmir’de elektrik kesintisi 16 Kasım Çarşamba

BALÇOVA
16.11.2022 09:00 13:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ÇETİN EMEÇ MAHALLESİ,KEMAL REİS,KEYKUBAT,KANUNİ SÜLEYMAN,FEVZİ ÇAKMAK,FETHİ BEY, FAHRETTİN ALTAY,BÜLBÜLCÜK,ESRA YAŞAR,ATA CADDESİ , DR FERİT , MİMAR KEMALETTİN SOKAKLAR VE CİVARI

BAYINDIR
16.11.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ÇIRPI, HASKÖY, YENIÇIFTLIK(TIRE), ARIKBAŞI, YAKAPINAR, KIZILCAOVA, ÇIFTÇIGEDIĞI, KARAVELILER MAHALLERI TAMAMI İLE ENERJI ALAN SULAMA GRUP TRAFOLARI VE ÖZEL TRAFOLAR
16.11.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ SADIKPAŞA MAHALLESINDEKI ARAPBAŞI MEVKIININ TAMAMI İLE İZSU BAYINDIR ARITMA TESISI

BAYRAKLI
16.11.2022 13:00 18:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ TURAN MAHALLESİ,1649,1650,1653 SOKAKLAR VE CİVARI

BERGAMA
16.11.2022 09:00 17:00 AG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE ARAPLI OVASI TR-1 VE CİVARLARI

İzmir’de elektrik kesintisi 16 Kasım Çarşamba

FOÇA
16.11.2022 09:00 17:00 AG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE YENİ KÖY MAHALLESİ KÖY İÇİ -KÜME EVLERİ

GAZİEMİR
16.11.2022 10:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ DOKUZ EYLÜL MAHALLESİ,AKÇAY CADDESİ,340,341,342,343 SOKAKLAR VE CİVARI

KARABAĞLAR
16.11.2022 09:00 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ÖZGÜR MAHALLESİ,3885-3885/1-3885/2-3896/1-3897-3900-3900/1-3900/2-3900/4-3900/5-3900/6-3900/7-3907-3908-3924-3924/2-3925-3926-3927-3972-3972/1-3972/2-972/3-3974-3974/1-3975-3979-3980 SOKAKLAR VE CİVARI
16.11.2022 09:00 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ÇALIKUŞU,VATAN,GÜLYAKA,REFET BELE,BOZYAKA,BAHAR MAHALLELERİ, E.İZMİR CADDESİ,2912,2913, 2928,3023,3024,3025,3111,3113,3117,3118,3119, 3181,3188, 3190,3191,3192,3201,3272,9123/1,9125/4, 9139/2-5,9143,9143/1,9180,9184 SOKAKLAR VE CİVARI,NET YAPI KOOP
16.11.2022 12:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ AŞIKVEYSEL,OSMAN AKSÜNER,KARABAĞLAR,SELVİLİ,YUNUS EMRE,YEŞİLDERE, AYDIN,ZAFERTEPE, DUATEPE,SELÇUK MAHALLELERİ,YEŞİLLİK CADDESİ,4008,4009,4012,4013,4014,4015,4018,4021,4022, 4023,4024,4025,4026,4027,4028,4030,4031,4043,4044,4046,4047,4048,4307,5770,5771 SOKAKLAR VE CİVARI
16.11.2022 13:00 18:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ESENYALI,ESENDERE,METİN OKTAY,ÜÇKUYULAR,F.ALTAY,LİMONTEPE, ŞEHİTLER, POLİGON,S.OMURTAK, MALİYECİLER MAHALLELERİ,108/15-35,11/1,12/1,65/2,65/3, 65/4,11,12,12/1,65/4,52/1,52/4,52/10, 52/13,52/16,52/21,52/22,52/23,52/24,52/25,52/26, 52/27,52/28,52/31,52/34,52/36,52/37,52/37,52/39, 52/59,52/60,52/61,52/63,52/70,52/71, 52/74,52/75,9201,9202,9203,9204,9207,9224 SOKAKLAR VE CİVARI,EGELİLER KOOP, MİGROS,OYAK SİTESİ,HAVA KUVVETLERİ ALARM TESİSLERİ,KKK EGE ORDU LOJMANLARI

İzmir’de elektrik kesintisi 16 Kasım Çarşamba

KARŞIYAKA
16.11.2022 09:00 15:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ÖRNEKKÖY MAHALLESİ,6601,6622,1595,6602,6614 SOKAKLAR VE CİVARI
16.11.2022 09:00 15:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ÖRNEKKÖY MAHALLESİ,7459,1847/4,7458 SOKAKLAR VE CİVARI
16.11.2022 09:00 15:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ÖRNEKKÖY MAHALLESİ, BAŞPEHLİVAN KARAALİ CADDESİ,7415,7417,7418,7416,7420 ,7458 SOKAKLAR VE CİVARI
16.11.2022 09:00 15:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ AKSOY MAHALLESİ,1748,1751 SOKAKLAR VE CİVARI
16.11.2022 09:00 15:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ AKSOY MAHALLESİ,1754,1759 SOKAKLAR VE CİVARI
16.11.2022 13:00 18:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ MAVİŞEHİR MAHALLESİ,2040 (OPERA CADDESİ),2044/1,2044/2,2044/3,2044/4,2045/1 SOKAKLAR VE CİVARI
16.11.2022 13:00 18:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ATAKENT MAHALLESİ, 2030,2031,CENGİZ TOPEL CADDESİ VE CİVARI
16.11.2022 13:00 18:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ALAYBEY MAHALLESİ,1673,1674,ŞEHİT ÜSTTEĞMEN AHMET KONUKSEVER,ŞEHİT ASIM AKSOY SOKAKLAR VE CİVARI

KEMALPAŞA
16.11.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ GÖKYAKA YOLU KÜME EVLERI VE CIVARLARI

İzmir’de elektrik kesintisi 16 Kasım Çarşamba

KİRAZ
16.11.2022 09:00 16:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ HALILLER MAH. VAKIFLAR SOKAK TR-7

KONAK
16.11.2022 13:00 16:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ EMİR SULTAN MAHALLESİ,GAZİLER CADDESİ,1140-1140/1-1180-1182-1182/1-1183/2-1189-1190-1191-1192-1193-2202-2203-2203/1-2206-2212-2213-2214-2215-2215/1 SOKAKLAR VE CİVARI

MENDERES
16.11.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ OĞLANANASI MAHALLESI

ÖDEMİŞ
16.11.2022 09:00 11:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ SÜLEYMAN DEMIREL MAH. 1117, 1104, 1119, 1102, 1123, 1121, 1088, 1085 SOKAKLAR
16.11.2022 10:00 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ TÜRKMEN MAH. AYAKKABICILAR SITESI

İzmir’de elektrik kesintisi 16 Kasım Çarşamba

TORBALI
16.11.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ YAZIBAŞI MAHALLESI TAMAMI
16.11.2022 14:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ YAZIBAŞI MAH. NAMIK KEMAL BALKAN CADDELERI DERE, LALE SK VE CIVARI

URLA
16.11.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BALIKLIOVA, GÜLBAHÇE MAHALLELERININ BIR BÖLÜMÜDÜR

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