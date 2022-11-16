İzmir’de elektrik kesintisi 16 Kasım Çarşamba

FOÇA
16.11.2022 09:00 17:00 AG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE YENİ KÖY MAHALLESİ KÖY İÇİ -KÜME EVLERİ
GAZİEMİR
16.11.2022 10:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ DOKUZ EYLÜL MAHALLESİ,AKÇAY CADDESİ,340,341,342,343 SOKAKLAR VE CİVARI
KARABAĞLAR
16.11.2022 09:00 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ÖZGÜR MAHALLESİ,3885-3885/1-3885/2-3896/1-3897-3900-3900/1-3900/2-3900/4-3900/5-3900/6-3900/7-3907-3908-3924-3924/2-3925-3926-3927-3972-3972/1-3972/2-972/3-3974-3974/1-3975-3979-3980 SOKAKLAR VE CİVARI
16.11.2022 09:00 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ÇALIKUŞU,VATAN,GÜLYAKA,REFET BELE,BOZYAKA,BAHAR MAHALLELERİ, E.İZMİR CADDESİ,2912,2913, 2928,3023,3024,3025,3111,3113,3117,3118,3119, 3181,3188, 3190,3191,3192,3201,3272,9123/1,9125/4, 9139/2-5,9143,9143/1,9180,9184 SOKAKLAR VE CİVARI,NET YAPI KOOP
16.11.2022 12:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ AŞIKVEYSEL,OSMAN AKSÜNER,KARABAĞLAR,SELVİLİ,YUNUS EMRE,YEŞİLDERE, AYDIN,ZAFERTEPE, DUATEPE,SELÇUK MAHALLELERİ,YEŞİLLİK CADDESİ,4008,4009,4012,4013,4014,4015,4018,4021,4022, 4023,4024,4025,4026,4027,4028,4030,4031,4043,4044,4046,4047,4048,4307,5770,5771 SOKAKLAR VE CİVARI
16.11.2022 13:00 18:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ESENYALI,ESENDERE,METİN OKTAY,ÜÇKUYULAR,F.ALTAY,LİMONTEPE, ŞEHİTLER, POLİGON,S.OMURTAK, MALİYECİLER MAHALLELERİ,108/15-35,11/1,12/1,65/2,65/3, 65/4,11,12,12/1,65/4,52/1,52/4,52/10, 52/13,52/16,52/21,52/22,52/23,52/24,52/25,52/26, 52/27,52/28,52/31,52/34,52/36,52/37,52/37,52/39, 52/59,52/60,52/61,52/63,52/70,52/71, 52/74,52/75,9201,9202,9203,9204,9207,9224 SOKAKLAR VE CİVARI,EGELİLER KOOP, MİGROS,OYAK SİTESİ,HAVA KUVVETLERİ ALARM TESİSLERİ,KKK EGE ORDU LOJMANLARI