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Haberler İzmir Kanala uçan otomobilde yaralanan İlayda, kurtarılamadı

Kanala uçan otomobilde yaralanan İlayda, kurtarılamadı

İzmir'in Selçuk ilçesinde, su kanalına düşen otomobilde babasıyla birlikte yaralanan üniversite öğrencisi İlayda Öztürki 2 gündür verdiği yaşam savaşını bugün kaybetti. Babası ise taburcu edildi.

16.11.2022, 16:34

Kanala uçan otomobilde yaralanan İlayda, kurtarılamadı

Kaza, 13 Kasım günü, Zeytinköy'de meydana geldi. Isparta'da okuyan üniversite öğrencisi İlayda Öztürk'ün kontrolünü kaybettiği otomobil, içinde bir miktar su bulunan sulama kanalına düştü. Kazada, sürücü İlayda Öztürk ile yanındaki babası Hüseyin Öztürk (55) yaralandı. Baba kız ambulansla Selçuk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan İlayda Öztürk, ilk müdahalesinin ardından İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Hüseyin Öztürk, kazadan bir gün sonra taburcu edildi.

Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan İlayda Öztürk, dün doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. İlayda Öztürk'ün ölümü yakınları ve sevenlerini yasa boğdu. Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Zeytinköy'de yaşayan İlayda Öztürk'ün vefatı hepimizi derin bir üzüntüye boğdu. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesi başta olmak üzere tüm yakınlarına başsağlığı dileriz" dedi. İlayda Öztürk, bugün Selçuk Cemevi'nde düzenlenen törenin ardından Zeytinköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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