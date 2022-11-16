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Haberler İzmir Yarım bıraktığınız dönüşümü bitirin

Yarım bıraktığınız dönüşümü bitirin

16.11.2022

Yarım bıraktığınız dönüşümü bitirin

UZUNDERE Kentsel Dönüşüm Platformu Sözcüsü Eray Uslu, Karabağlar'daki kentsel dönüşüm alanında açıklama yaptı. Uslu, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 2011 yılında Uzundere ve Yurdoğlu mahallelerinde kentsel dönüşüm projesi başlattığını, 4 etaplık projenin ancak 2 etabının tamamlandığını söyledi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan İzmir'deki programı sırasında söz aldıklarını kaydeden Uslu, "13 ay geçmesine rağmen bir kısmını yıkıp diğer kısmını bıraktılar. Kılıçdaroğlu ve Tunç Soyer'e çağrımızdır, artık bu rezilliğe bir son verin, yarım bıraktığınız dönüşümü bir an önce bitirin. Eğer yapmayacaksanız da açıklayın" dedi. Uslu ayrıca, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'dan da konuya el atmasını talep etti.

MERT ALPDÜNDAR

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