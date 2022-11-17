İzmir’in Foça, Dikili ve Menderes ilçeleri açıklarında 63 göçmen yakalandı, 33 göçmen kurtarıldı

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 15 Kasım saat 08.30 sıralarında Foça ilçesi açıklarında, lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgeye giden ekipler hareketli lastik botu durdurarak içerisindeki 34 düzensiz göçmeni yakaladı. Ekipler aynı gün saat 08.50 sıralarında Dikili ilçesi açıklarında görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-10) tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu tespit edildi. Bunun üzerine harekete geçen ekipler hareketli lastik botu durdurarak içerisindeki 29 düzensiz göçmeni yakaladı.







Sahil Güvenlik ekipleri, yine 15 Kasım günü saat 09.15 sıralarında Menderes ilçesi açıklarında, lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisine ulaştı. Harekete geçen ekipler, Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına geri itildiği tespit edilen lastik bot içerisindeki 33 göçmeni kurtardı. Karaya çıkartılan düzensiz göçmenler, sağlık kontrolleri ve işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.