Meteoroloji’den 39 kente sarı kodlu uyarı! İzmir ve Ege’de hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege (Kütahya ve Afyonkarahisar dışında), Akdeniz, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu( Malatya dışında) ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri ile Çankırı çevrelerinin yağmur ve sağanak yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunun yükseklerinin yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinden itibaren Marmara'nın batısında (Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir ve İstanbul'un batısı) yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Marmara ile doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Ege, Batı ve Orta Karadeniz Bölgeleri ile İç Anadolu'nun kuzeyi ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa), Marmara ve Kuzey Ege'de zaman zaman kısa süreli fırtına (70-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
UYARILAR
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların akşam saatlerinden itibaren Marmara'nın batısında (Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir ve İstanbul'un batısı) yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (yerel su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Marmara, Ege, Batı ve Orta Karadeniz Bölgeleri ile İç Anadolu'nun kuzeyi ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa), Marmara ve Kuzey Ege'de zaman zaman kısa süreli fırtına (70-80 km/sa) şeklinde eseceği tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinden itibaren bölgenin batısında (Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir ve İstanbul'un batısı) yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın güney yönlerden kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına(40-80 Km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
ÇANAKKALE °C, 20°C
Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
İSTANBUL °C, 20°C
Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinden itibaren batısında yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
KIRKLARELİ °C, 19°C
Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
KOCAELİ °C, 22°C
Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, Kütahya ve Afyonkarahisar dışında bölge genelinin yağmur ve sağanak, kıyılarının yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güney yönlerden kuvvetli (40-60 Km/sa), Kuzey Ege'de zaman zaman kısa süreli fırtına (60-80 Km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
AFYONKARAHİSAR °C, 16°C
Parçalı bulutlu
DENİZLİ °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu
İZMİR °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MUĞLA °C, 15°C
Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak, kıyılarının yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ISPARTA °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu
İÇ ANADOLU
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren Çankırı çevrelerinin aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzey kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli (40-70 Km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
ANKARA °C, 16°C
Parçalı bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 17°C
Parçalı bulutlu
KONYA °C, 17°C
Parçalı bulutlu
YOZGAT °C, 14°C
Parçalı bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güney yönlerden kuvvetli (40-70 Km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
BOLU °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu
KASTAMONU °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmurlu
SİNOP °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu
ZONGULDAK °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yağmur ve sağanak, yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli (40-70 Km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
AMASYA °C, 19°C
Parçalı bulutlu
ARTVİN °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri aralıklı yağmurlu
SAMSUN °C, 20°C
Parçalı bulutlu
TRABZON °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Malatya dışında bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı, kuzeydoğu kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ELAZIĞ °C, 14°C
Parçalı çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu
ERZURUM °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
KARS °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
VAN °C, 8°C
Parçalı çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, doğusu ile öğle saatlerinden sonra bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı
GAZİANTEP °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı
SİİRT °C, 13°C
Parçalı çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu
ŞANLIURFA °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı