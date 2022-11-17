Tire kundakçısı 17 gün sonra yine ortaya çıktı

İZMİR'İN Tire ilçesinde, zeytin bahçelerini ateşe verip kaçan kundakçı, 17 gün sonra tekrar "işbaşı" yaptı. Boynuyoğun, Işıklı, Çiniyeri, Dereli, Kürdüllü ve Peşrefli köyleri kırsalında zeytin bahçelerindeki en son 30 Ekim gecesi görülen esrarengiz yangınlar tekrar başladı. Önceki gece, Çiniyeri ve Işıklıköyü karpuz pazarı yakınlarında üç farklı noktada başlayan yangınlar nedeniyle jandarma, itfaiye ve köylüler teyakkuza geçti.

MUMLA YAKIYOR

Yangınlarda ilginç bir detaya daha ulaşıldı. Kundakçının, kaçabilmek amacıyla yangınları arazide mumlarla çıkardığı iddia edildi. Mumlar yanıp bittiğinde, kuru otları tutuşturduğu bu esnada da zaman kazanan kundakçının kayıplara karıştığı öne sürüldü. Tire Jandarması bölgede geniş güvenlik tedbirleri aldı. Köylüler ise kundakçıyı aradı. Vatandaşlar yangınları çıkaran kişinin araziyi çok iyi bildiğini belirtti. Ekim ayının sonunda yangınlarla ilgili bir şüpheli gözaltına alınmış ancak ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı.

NADİR UYSAL