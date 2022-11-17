Ukrayna’daki savaştan kaçtı! Delik kalbine şifayı İzmir’de buldu

Ukraynalı Valentina Mykalo, Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle 8 ay önce eşi ile birlikte Türkiye'de yaşayan kızı Oleksandra Mykalo'nun yanına göç etti. Eşi kalp hastası olduğu için Bakırçay Üniversitesi Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesine kontrole giden Ukraynalı kadın, kendisinde de ağrı ve çarpıntı şikayetleri olduğunu söyleyerek sağlık kontrolü yaptırdı. Yapılan tetkiklerde, Valentina Mykalo'nun ASD olarak bilinen atriyal sepdal defekt hastası olduğu anlaşıldı. Kalbinde 2,5 santimlik delik olduğunu tesadüfen öğrenen Ukraynalı kadın büyük şaşkınlık yaşarken, aynı hastanede tedaviye alındı. Hastaya, sağ kasık toplar damarından kapalı yolla girilerek şemsiye yöntemi ile perkütan ASD kapatma işlemi uygulandı. Tedaviden bir gün sonra taburcu edilecek duruma gelen Ukraynalı hasta, gördüğü tedavi nedeniyle hastaneye ve Türkiye Cumhuriyeti'ne teşekkür etti.





"BİZİM İÇİN BÜYÜK BİR ŞANS"

Valentina Mykalo'nun kızı Oleksandra Mykalo, "Ben Türk eşimle 6 yıldır Türkiye'de yaşıyorum. Annem ve babam da Rusya-Ukrayna Savaşı'ndan dolayı yaklaşık 8 ay önce Türkiye'ye geldi. Benim babam kalp hastası ve hastaneye kontrol için geldiğimizde annem de kendini kontrol ettirmek istedi. O sırada tesadüfen bu hastalığa sahip olduğunu anladık. Annem 63 yaşında ve kalp ağrısı, yorgunluk gibi şikayetleri bize normal geliyordu. Hemen araştırma yapıldı ve çok ciddi bir sorun olduğu anlaşıldı. Çok şaşırdık ama iyi ki zamanında hastalığını keşfettik. Bu bizim için büyük bir şans" dedi.



"DEVLET HASTANESİNDE BÖYLE BİR TEDAVİ OLMASI ANNEMİ ÇOK ŞAŞIRTTI"

Annesinin tedavi sonrası kendini çok iyi hissettiğini aktaran Mykalo, "Tedavi süresince hiçbir sıkıntı yaşamadı. Hatta gece benden daha iyi uyudu. Türkiye'deki sağlık sistemini de çok beğendi. Ukrayna'ya göre buradaki sağlık hizmeti çok daha iyi. Devlet hastanesinde böyle bir tedavi olması annemi daha da çok şaşırttı. Bizde genelde özel hastanelerde böyle bir hizmet veriliyor. O yüzden buradaki hizmetten, doktorlardan, odaların genişliğinden ve yataklardan da çok memnun kaldık. Annem, bütün araştırmaların, analizlerin burada yapılmasından da çok memnun kaldı. Doktorlara, sağlık çalışanlarına ve Türkiye Cumhuriyeti'ne çok teşekkür ediyoruz. Çünkü onca sıkıntılı durumda bize destek verdiler. Şaşırmadık ama çok sevindik. Annem iyileştikten sonra Ukrayna'ya dönmek istiyor ama savaş hala bitmedi. Bu yüzden savaşın bitmesini bekliyor" diye konuştu.





30 DAKİKALIK BİR İŞLEM

Kardiyoloji Uzmanı Dr. Oktay Şenöz de hastanın öyküsü ve tedavisi ile ilgili şunları söyledi: "Hastamız, savaş koşulları nedeniyle ülkemize göç etmiş. Çarpıntı, çabuk yorulma gibi şikayetleri son yıllarda arttığı için bize başvurdu. Kardiyoloji bölümünde gerekli tetkikleri yaptık ve kalbinde 2,5 santim büyüklüğünde bir delik olduğunu saptadık. Böyle bir delik olduğunda, kan geçmemesi gereken taraftan diğer tarafa geçmekte ve kalpte büyüme gibi semptomlara neden olmakta. Yani hastamızın şikayetleri buna bağlı olarak gelişmişti. Tespiti yaptıktan sonra hastamızın sağ kasığından kapalı yöntemle girerek 30 dakikalık bir işlemle kalpteki 2,5 santimlik deliği kapattık. Hastamıza sadece lokal anestezi uyguladık. 3,5 saat sonra ise hastamızı yürüttük. Ameliyatın üzerinden 24 saat geçti ve birazdan kendisini taburcu edeceğiz. Bu hastalık, 2 bin bebekte bir görülen ve genelde çocukluk çağında tespit edilip tedavisi yapılan bir hastalık. Nadiren erişkinlik çağındayken tesadüfen anlaşılabilen bir durum. Kapalı yöntemle tedavi son yıllarda yeni yeni gelişen bir sistem. Bizim gibi 3. basamak hastanelerde bu işlem yapılmaya başlandı. Merkezimizde de 4 yıldır bu işlemi uyguluyoruz. Hastayı hızlıca taburcu edebilmemiz ve kapalı operasyon yapmamız avantaj sağlıyor. Hastamız ve kızı çok mutlu. Farklı bir ülkede ve ortamda hastalığın tespit edilmesi, tedavi olması onlar için mutluluk verici oldu. Umut ediyoruz ki savaş bir an önce biter ve Ukraynalı hastamız özlediği vatanına tekrar döner." Hastanenin başhekimi Dr. Öğr. Üyesi İlker Kızıloğlu ve hasta ile ilgilenen sağlık personeli de Ukraynalı hastayı ziyaret ederek şifa diledi.





ASD

Doğumsal kalp hastalıkları arasında yer alan ve toplumda ASD olarak bilinen atriyal septal defekt, genellikle çocukluk çağında saptanıp tedavi ediliyor. Ancak bazı ASD'liler, nadiren de olsa tanı konmadan erişkin yaşlara kadar gelebiliyor. Kalbin içinde, kalp kulakçıkları arasında delik olması durumu olarak tanımlanan ASD rahatsızlığında, kan bu delikten kalbin diğer tarafına geçerek akciğerlere giden kan akımının artmasına neden oluyor. Yıllar içinde artmış kan akımı, akciğer basıncında yükselmeye yol açarak akciğerlerde hasarlara neden olabiliyor. Ayrıca artış gösteren akciğer basıncı, kalbin sağ tarafında zorlanmaya yol açarak kalp yetmezliğine kadar gidebilen bir tabloya neden olabiliyor.