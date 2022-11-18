AK Parti’den Büyükşehir’e tefeci benzetmesi

İZMİR Büyükşehir Belediyesi'nde Kasım ayı olağan meclisinin ikinci oturumunda AK Parti ve Cumhuriyet Halk Partili meclis üyeleri 'tahsis' konusu üzerinden karşı karşıya geldi. Konak Belediyesi'nin hizmet binasının yapılması için İzmir Büyükşehir Belediye'ye 3 taşınmazını devretmesine AK Parti Grup Başkanvekili Özgür Hızal 'Büyükşehir tefeci gibi davranıyor' ifadelerini kullandı.

"Zor duruma düşmüş bir iş insanının mallarına çöken bir tefeci anlayışı ile yapılmıştır" diyen Hızal, "Bir tarafta 26 milyar bütçesi olan Büyükşehir Belediyesi, diğer taraftda 1,5 milyar TL'ye yakın bütçeye sahip ilçe belediyesinin hizmet binası yapımında aralarında gayrimenkul takası konuşuluyor. 26 milyarlık bütçeyi Büyükşehir Belediyesi nereye kullanacak? Ardahan'a kullanacak, Denizli'nin bilmem ne ilçesine kullanılacak... Neden? Tanıtım daha iyi çünkü. Konak Belediyesi bundan 3,5 yıl önce İzmir'in en borçsuz belediyesiydi. Geldiğimiz noktada 3 milyonluk yatırımı yapamayacak hale geldi" dedi.

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur ise 'Alan memnun veren memnun, size ne oluyor' diyerek yanıt verdi.