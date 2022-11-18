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İzmir ve Muğla'daki depremler neyin habercisi? Uzman isim açıkladı

İzmir ve Muğla'da bu sabah yaşanan depremler halkı korkuturken 'Büyük depremin habercisi mi?' sorusu da merak edilmeye başlandı. Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir Ege'de yaşanan depremlerle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. İzmir ve Muğla'daki depremler neyin habercisi? İşte detaylar...

DHA

18.11.2022, 10:35

İzmir ve Muğla’daki depremler neyin habercisi? Uzman isim açıkladı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 04.09'da merkez üssü İzmir'in Gaziemir ilçesinde olan 3.5 büyüklüğünde; yerin 8,24 kilometre derinliğinde deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre, diğer deprem de saat 07.26'da Muğla'nın Ula ilçesinde oldu. 4 büyüklüğündeki deprem, yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldi. DEÜ Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) Müdürü ve Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Sözbilir, depremlere ilişkin değerlendirmede bulundu.

Prof. Dr. Sözbilir, "Gece yarısından sonra gerçekleşen deprem, halkı korkuttu. Bu deprem, 4 Kasım'da yaşanan 4.9 büyüklüğündeki depremin artçısı olarak değerlendirilebilir. Ana şoktan sonra meydana gelen bu artçı depremler, 3.9'a kadar ulaşabilir. Bu sabah Muğla'da 07.26'da meydana gelen 4.0 büyüklüğündeki deprem ise Muğla fayı ile Gökova fayı arasındaki bölgede oluştu. Bu bölgede 6.6 büyüklüğünde 2017'de oluşan Bodrum depreminden beri sismik hareketlilik devam ediyor. Burası uzun zamandır, yıkıcı deprem üretmeyen diri fayların yoğunlukta olduğu bir bölge. Bu nedenle kentler için İl Afet Risk Azaltma Planları (İRAP) eylemlerinin uygulanmasına hız verilmelidir" diye konuştu.

Son dakika: Muğla'da 4.1 şiddetinde deprem

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