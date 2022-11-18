İzmir’deki kuvvetli yağış hayatı felç etti

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bazı iller için sağanak yağış uyarısı yapmıştı. Bu uyarının ardından İzmir genelinde yağmur etkili oldu. Aniden bastıran sağanak, cadde ve sokakları göle çevirdi, hayatı felç etti. Yağmur, sürücü ve vatandaşlara da zor anlar yaşatırken, kentin önemli arterlerindeki alt geçitler suyla doldu.

İzmir'de 79 gün sonra etkili olan ve aralıklarla etkisini artıran sağanak nedeniyle küçük çaplı su baskınları ve trafikte aksamalar yaşandı.

İzmir Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, merkez ilçelere "miktar bırakan" yağışın en son 31 Ağustos'ta görüldüğü İzmir'de kent genelinde sağanak etkili oluyor.

Etkisini zaman zaman artıran yağışın neden olduğu rögar taşkınları sonucu bazı cadde ve sokaklarda oluşan su birikintilerine müdahale ediliyor.

Öte yandan, yağışın etkisini artırdığı Seferihisar ilçesinde bir pazar yerinde su baskını yaşandı. Belediye ekiplerinin müdahalesiyle su tahliye edilirken esnaf temizlik çalışması yaptı.

PAZARTESİ YENİDEN YAĞIŞ BEKLENİYOR

Kentte 24 saatte metrekareye ortalama 20-50 kilogram arası yağış düşmesi beklenirken özellikle Menderes, Seferihisar ve Torbalı ilçelerinde sağanağın etkisini artıracağı belirtildi.

Lodosla birlikte etkili olacak yağışın cumartesi günü akşam saatlerine kadar devam etmesi, pazartesi itibarıyla bölgenin yeni yağışlı havanın etkisi altına girmesi bekleniyor.

İzmir ve çevresinde 6 Kasım'da "iz halinde" yağmur görülmüş, miktar bırakacak ölçüde yağış tespit edilememişti.