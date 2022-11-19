  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler İzmir Ehliyetsiz sürücü kaza yaptı, arkadaşı öldü

Ehliyetsiz sürücü kaza yaptı, arkadaşı öldü

19.11.2022

Ehliyetsiz sürücü kaza yaptı, arkadaşı öldü
İZMİR'İN Güzelbahçe ilçesinde, 16 yaşındaki ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobil, kontrolden çıkarak takla attı. Kazada, 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre, Erdem E. (16) yönetimindeki otomobil, bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün kontrolünden çıkarak aydınlatma direğine çarpıp takla attı.

İHBAR üzerine olay yerine sevk edilen ekiplerin ilk müdahalesinin andından 3 genç, Dokuz Eylül Üniversitesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Bulut İ. müdahalelere rağmen kurtarılmadı. Ağır yaralanan Onur A'nın yoğun bakıma alındığı, sürücü Erdem E'nin tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA