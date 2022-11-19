Ehliyetsiz sürücü kaza yaptı, arkadaşı öldü

İZMİR'İN Güzelbahçe ilçesinde, 16 yaşındaki ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobil, kontrolden çıkarak takla attı. Kazada, 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre, Erdem E. (16) yönetimindeki otomobil, bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün kontrolünden çıkarak aydınlatma direğine çarpıp takla attı.



İHBAR üzerine olay yerine sevk edilen ekiplerin ilk müdahalesinin andından 3 genç, Dokuz Eylül Üniversitesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Bulut İ. müdahalelere rağmen kurtarılmadı. Ağır yaralanan Onur A'nın yoğun bakıma alındığı, sürücü Erdem E'nin tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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