İzmir bildiğiniz gibi

İZmir'e aylar sonra yağan ilk yağmur kentte hayatı yine felç ederken, daha önceki yağışlarda vatandaşlarca bilinen, tanık olunan olumsuz manzaralar bir kez daha yaşandı. İzmirliler bu kez de kentin yağmura yenik düşmesinin zorluklarını yaşadı. Konak, Bornova, Buca, Gaziemir ve Seferihisar ilçelerinde etkili olan sağanak yağış nedeni ile bazı cadde ve sokaklar dakikalar içinde sular altında kaldı, birçok ev ve işyerini su bastı. Trafikteki araçlar hareket edemezken, duraklarda otobüs bekleyen vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu. İzmir 79 gün sonra tekrar yağmurla buluştu. Kentte öğleden sonra başlayan gök gürültülü sağanak yağış sonrası yine hep bilinen manzaralar oluştu. İzmir Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü'nün günler öncesinden uyarmasına rağmen kent merkezi ve ilçelerdeki cadde ve sokaklar alt yapı eksikliği nedeni ile göle döndü.

'VERGİLERİMİZ NEREYE GİDİYOR'

Tepecik'teki İzmir Büyükşehir Belediyesi Kemer Alt Geçidi ile Gaziemir Akçay Caddesi'nde bazı alt geçitler yağmur suyuyla doldu. Bazı araçlar yolda kalırken, cadde ve sokaklar ile bazı kavşaklar da sulara gömüldü. Tarihi Kemeraltı Çarşısı da yağmura teslim oldu. Çarşıdaki 904 sokak sular altında kalırken, Hisar Camisi'nin çevresindeki bazı işyerlerini yine su bastı. Esnaf kendi çabaları ile işyerlerindeki suyu tahliye etmeye çalıştı. Büyükşehir Belediyesinin milyonlarca lira harcayıp başlattığı Kemeraltı Kuşaklama Altyapı Projesi'ne rağmen işyerlerini ve bazı sokakları halen su bastığını belirten çarşı esnafı, "Buradaki mazgalların temizlenmesi gerektiğini, sıcak havalarda koktuğunu aylarca yetkililere söyledik ancak belediye iki tane çalışanını gönderemedi. Biz Kemeraltı esnafları olarak her yağmurda perişan oluyoruz. Bizim belediyeye ödediğimiz vergiler nereye harcanıyor?" diye isyan etti.

HIZAL'DAN SOYER'E TEPKİ: PAZARYERİNİN HALİ ORTADA

ALSANCAK Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nin bazı kısımlarının da yağmur suyu ile dolduğu göze çarptı. Buca ve Bornova'dan ev ve işyerlerinin su baskınına uğradığı ihbarları gelirken, Seferihisar pazaryeri de sular altında kaldı. Vatandaşlarla birlikte ilçe pazaryerinin göle dönüşmesine İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Özgür Hızal da isyan etti.



SU basan Seferihisar pazaryerini paylaşan Hızal, Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e "Seferihisar'da otel toplantısı yaparken pazaryerinin hali işte ortada. CHP artık kendi gözünün önünü bile göremiyor. Sayın Soyer, Seferihisar'da yıllarca görev yaptın, pazaryerinin bu hali ne? Toplantılarda konuşamazsınız bunları!" diyerek tepki gösterdi.

METİN BURMALI / FOTOĞRAFLAR: MERT YASİN ALPDÜNDAR