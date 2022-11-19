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Haberler İzmir İzmir elektrik kesintisi 19 Kasım Cumartesi

İzmir elektrik kesintisi 19 Kasım Cumartesi

Bugün İzmir'de elektrik kesintisi olacak mı? İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? Hangi ilçelerde elektrik kesintileri olacak? soruları sabah saatleri itibarıyla araştırılıyor. GDZ Elektrik arıza ve çalışma kaynaklı yaşanacak kesintileri duyurdu. İşte 19 Kasım Çarşamba İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

19.11.2022, 09:41

Elektrik ve su kesintileri araştırılıyor. Bugün İzmir'de de bazı ilçelerde elektrik kesintileri yaşanması bekleniyor. Peki İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesintileri yaşanacak? İşte 19 Kasım Cumartesi İzmir elektrik kesintisi detayları...

İzmir elektrik kesintisi 19 Kasım Cumartesi

BAYINDIR
19.11.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BAYINDIR İLÇE MERKEZINDEKI TM/1 2/5 ZEYTINLIK TR, TM-1 2/4 SADIKPAŞA MAH. DIREK TIPI TR, TM-1 1/1 BELEDIYE EVLERI KABIN TR, TM-1 1/2 BAYSAN TR İLE KREDI YURTLAR KURUMU ÖZEL TR ETKIENECEKTIR.
19.11.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BAYINDIR İLÇE MERKEZINDEKI TM-1 2/1 ARIZA SERVISI KARŞISI KABIN TR, TM-1 2/2 IŞIKLAR KABIN TR, TM-1 2/3 ÖĞRETMEN EVI KABIN TR, TM-1 2/6 KARAYOLU ÜSTÜ İZSU KABIN TR, TM-1 1/3 MEZARLIK KABIN TR, TM-1 1/4 KAVAK TR, TM-1 1/5 CEZA EVI KABIN TR, ENDÜSTRI MESLEK LISESI ÖZEL TRAFOSU İLE TOKI KONUTLARI ETKILENECEKTIR.
19.11.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BAYINDIR İLÇE MERKEZINDEKI TM-1 TARIŞ KABIN TR, TM-1 3/2 ESKI ARIZA KABIN TR, TM-1 3/3 HÜKÜMET ÖNÜ KABIN TR, TM-1 3/4 PARK YANI KABIN TR, TM-1 3/5 PAMUK PAZARI KABIN TR, TM-1 3/6 TAVUK PAZARI KABIN TR, TM-1 3/7 ARABOYNU TR, TM-1 3/8 YENI MAHALLE TR İLE BAYINDIR DEVLET HASTANESI VE TARFA ÖZEL TRAFOSU ETKILENECEKTIR.

BERGAMA
19.11.2022 09:00 17:00 AG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE ARAPLI OVASI TR-1 VE CİVARLARI

İzmir elektrik kesintisi 19 Kasım Cumartesi

BORNOVA
19.11.2022 09:00 13:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ EGEMENLİK MAHALLESİ,6106/17,6106/26 SOKAKLAR VE CİVARI

BUCA
19.11.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ İNKİLAP MAHALLESİ,AKDOĞAN CADDESİ,577,575 SOKAKLAR VE CİVARI

ÇEŞME
19.11.2022 09:00 15:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ YALI MH. 6291, 6292, 6294, 6295 SOKAKLAR VE ÇEVRESI

DİKİLİ
19.11.2022 09:00 17:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE SALİHLER MAHALLESİ ÇEVİKKENT, YAĞMUR, KOLEJ SİTELERİ VE CİVARLARI

FOÇA
19.11.2022 09:00 17:00 AG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE YENİ KÖY MAHALLESİ KÖY İÇİ -KÜME EVLERİ

İzmir elektrik kesintisi 19 Kasım Cumartesi

GAZİEMİR
19.11.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ FATİH MAHALLESİ,ÇAMLIK,SANAT,ÇAMLIK CADDELERİ,99,100,101,1178,1179,1191, 1191/1 SOKAKLAR VE CİVARI,YENKUR MOBİLYA ÜRETİM

KARABAĞLAR
19.11.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ARAPHASAN,BASIN SİTESİ,ADNAN SÜVARİ,ESERKENT,GÜNALTAY,SELVİLİ,YUNUS EMRE,BARIŞ MAHALLELERİ,POLAT CADDESİ,149,159,168,169,170,172,172/1,173, 174,108/2,108/30,175/1,177/9, 177/14,9105/1,9105/2,4019/2-5-6-8,4132,4133,4135,4136,4502,5714/1,4019/9,4019/10,4114,4117, 4123,4126,4526 SOKAKLAR,HAK KENT KOOP,HİSAR İMAM HATİP LİSESİ
19.11.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ESENYALI MAHALLESİ,52/53,56,70,71,73,74,74 SOKAKLAR VE CİVARI
19.11.2022 13:00 18:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ÇALIKUŞU,BAHAR,BAHÇELİEVLER,BASIN SİTESİ,DOĞANAY,REİS MAHALLELERİ,161,162,163,164,165 166,168,216,235,238,239,252,508,509,509/5,509/6,509/7,509/8,510,510/3,510/5,502,2904,2918,2931, 2932,2935,2946,2957,2958,2969,2970,2971,2972, 2973,3205,3209,3236,9104/1,9106/2,9108,9110,9165, 9114,9165/1-4 SOKAKLAR VE CİVARI,ULU ÖNDER CADDESİ,ZAİMAĞA CADDESİ

İzmir elektrik kesintisi 19 Kasım Cumartesi

KARABURUN
19.11.2022 09:00 11:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ TR-1 MORDOĞAN MAH. 160 , 177 , 178 , 180 , 181 , 182 , 184 , 185 , 190 , 191 , 193 , 194 , 196 , SOKALARI , İZMIR CADDESI BIR KISMI VE CIVARI
19.11.2022 09:00 13:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ MORDOĞAN, İSKELE, KÜÇÜKBAHÇE, SALMAN, MERKEZ, YAYLA, HASSEKI, TEPEBOZ, SAIP, BOZKÖY, ANBARSEKI, PARLAK, SARPINCIK, İNECIK, EĞLENHOCA, KÖSEDERE MAHALLELERIDIR,
19.11.2022 10:30 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ MORDOĞAN İM KÖYLER FIDERI - GÖKPINAR SITESI , AZMAK MEVKII , KAYNARPINAR , KÖSEDERE , EĞLENHOCA , BOYABAĞI , EŞENDERE , ANBARSEKI , SAIP KÖYLERI TAMAMI , TURKCELL , TÜRK TELEKOM VERICILERI, İZSU TRAFOLARI
19.11.2022 13:00 15:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KARABURUN İM MERKEZ FIDERI - MERKEZ FIDERI , MIGROS , ASYA OTEL , DENIZ LOJMANLARI, BAKSAT SITESI , GÖKÇE DENIZ SITESI , BÜYÜKKENT SITESI , AKVARYUM SITESI, BAKSAT SITESI , BELEDIYE GES , BELEDIYE , BODRUM MEVKII TAMAMAI , MERKEZ TAMAMI , KUYUCAK TAMAMI , LIMAN CAADESI , ASLANBURNU CADDESI , BURGAZ CADDESI , ALMAN KOYU TAMAMI , İSKELE MERKEZ TAMAMI, DOLUNGAZ MEVKII TAMAMI , AŞAĞI ÇEŞME , KARANFIL LALE , 1311 , 1315 , 1316 , 1317 , SOKAKLARI , ŞEHIT POLIS YUSUF , İSTIKLAL , CADDELERI VE CIVARI
19.11.2022 14:30 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ SAIP ALTI TAMAMI , NERGIZ SITESI TAMAMI . KARABURUN DEVLET HAVA MEYDANLARI.
19.11.2022 14:30 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ SAIP ALTI TAMAMI , NERGIZ SITESI TAMAMI . KARABURUN DEVLET HAVA MEYDANLARI.

İzmir elektrik kesintisi 19 Kasım Cumartesi

KARŞIYAKA
19.11.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ DEMİRKÖPRÜ MAHALLESİ,ŞEHİT PİYADE TURABİ KARAGÖZ,6189/2 SOKAK VE CİVARI

KEMALPAŞA
19.11.2022 12:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ SEKIZ EYLÜL MH. MEHMET AKIF ERSOY MH. HARILDAK KÜMESI. 1.ÖTEYAKA KÜMEEVLERI. 233/6 SK. KIRAZLI CD. 224 SOKAK VE CIVARLARI

KİRAZ
19.11.2022 09:00 16:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ OLGUNLAR MAHALLESI CERITLER SOKAK TR-2

KONAK
19.11.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ MURATREİS MAHALLESİ,HATAY CADDESİ,136, 144,148, 150, 152, 153, 155, 158 SOKAKLAR VE CİVARI
19.11.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ATİLLA MAHALLESİ,EŞREFPAŞA,RAKIM ELKUTLU CADDELERİ,644 SOKAKLAR VE CİVARI
19.11.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ MEHMET ALİ AKMAN MAHALLESİ,İNÖNÜ CADDESİ,18/1-18/2-19/2-SOKAKLAR VE CİVARI
19.11.2022 13:00 18:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ PİRİ REİS,KILIÇ REİS MAHALLELERİ,ŞÜKRÜ SARAÇOĞLU CADDESİ,249,276,284,271,276,283, 276,277, 283,284,285,308,319,320/1,320,321,322,324,324/2,324/3 SOKAKLAR VE CİVARI

İzmir elektrik kesintisi 19 Kasım Cumartesi

MENEMEN
19.11.2022 09:00 17:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE ESATPAŞA, UĞUR MUMCU MAHALLELERİ GAFFAR OKKAN CADDESİ, 1200, 1210, 1215, 1204, 1209, 1211, 1267, 1259, 1263, 1257, 1295, 1286/1, 1286 SOKAKLARI VE CİVARLARI
19.11.2022 09:00 17:00 OG YATIRIM TESİSLERİNİN DEVREYE ALINMASI NEDENİYLE GÖLCÜK MAHALLESİ 129/3, 131, 130, 129 SOKAKLARI, VALİ KUTLU AKTAŞ CADDESİ, 428, 427, 426, 9425, 316, 424 SOKAK VE CİVARLARI
19.11.2022 09:00 17:00 OG YATIRIM TESİSLERİNİN DEVREYE ALINMASI NEDENİYLE İNCİRLİ PINAR MAHALLESİ 125, 122, 123, 127, 124, 120, 121, 118, 119, 116, 135, 133, 134 SOKAKLARI, VALİ KUTLU AKTAŞ CADDESİ VE CİVARLARI
19.11.2022 09:00 17:00 OG YATIRIM TESİSLERİNİN DEVREYE ALINMASI NEDENİYLE GÖLCÜK MAHALLESİ 9403, 105, 107, 104, 105, 135, 133, 132, 141, 139, 9402 SOKAKLARI, VALİ KUTLU AKTAŞ CADDESİ VE CİVARLARI

İzmir elektrik kesintisi 19 Kasım Cumartesi

TİRE
19.11.2022 09:00 10:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BOYNUYOĞUN MAH-ÇINIYERI MAH-IŞIKLI MAH-CAMBAZLI MAH-GÜME MAH-DALLIK MAH-YAMANDERE MAH-BÜYÜKKEMERDERE MAH-KÜÇÜKKEMERDERE MAH-DÜNDARLI MAH-SOMAK MAH-KÜÇÜKBURUN MAH-ÇERIKÖZÜ MAH-DIBEKÇI MAH-TOPARLAR MAH-DAĞDERE MAH-MUSALAR MAH-KÜÇÜKKÖMÜRCÜ MAH-BÜYÜKKÖMÜRCÜ MAH-ÇAĞDAŞ ANADOLU KOLEJI-GRB SULAMA TRAFOLARI VE ÖZEL TRAFOLAR.
19.11.2022 09:00 13:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ YEĞENLI MAHALLESI
19.11.2022 09:00 13:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KIZILCAHAVLU MAH.KIRSALI-KAHRAT MAH.KIRSALI VE ÖDEMIŞ SEYREKLI MAH. KIRSALI
19.11.2022 13:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BAHARIYE MAH-CUMHURIYET MAH.-YENI MAH-DUMLUPINAR MAH.

URLA
19.11.2022 09:00 13:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ TORASAN, İÇMELER, YAĞCILAR, ÖZBEK, GÜLBAHÇE, ZEYTINLER, ALTINTAŞ, DEMIRCILI, BARBAROS, ZEYTINELI, BALIKLIOVA, UZUNKUYU, BIRGI, KADIOVACIK, NOHUTALAN MAHALLELERIDIR

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