İzmir elektrik kesintisi 19 Kasım Cumartesi

GAZİEMİR
19.11.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ FATİH MAHALLESİ,ÇAMLIK,SANAT,ÇAMLIK CADDELERİ,99,100,101,1178,1179,1191, 1191/1 SOKAKLAR VE CİVARI,YENKUR MOBİLYA ÜRETİM
KARABAĞLAR
19.11.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ARAPHASAN,BASIN SİTESİ,ADNAN SÜVARİ,ESERKENT,GÜNALTAY,SELVİLİ,YUNUS EMRE,BARIŞ MAHALLELERİ,POLAT CADDESİ,149,159,168,169,170,172,172/1,173, 174,108/2,108/30,175/1,177/9, 177/14,9105/1,9105/2,4019/2-5-6-8,4132,4133,4135,4136,4502,5714/1,4019/9,4019/10,4114,4117, 4123,4126,4526 SOKAKLAR,HAK KENT KOOP,HİSAR İMAM HATİP LİSESİ
19.11.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ESENYALI MAHALLESİ,52/53,56,70,71,73,74,74 SOKAKLAR VE CİVARI
19.11.2022 13:00 18:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ÇALIKUŞU,BAHAR,BAHÇELİEVLER,BASIN SİTESİ,DOĞANAY,REİS MAHALLELERİ,161,162,163,164,165 166,168,216,235,238,239,252,508,509,509/5,509/6,509/7,509/8,510,510/3,510/5,502,2904,2918,2931, 2932,2935,2946,2957,2958,2969,2970,2971,2972, 2973,3205,3209,3236,9104/1,9106/2,9108,9110,9165, 9114,9165/1-4 SOKAKLAR VE CİVARI,ULU ÖNDER CADDESİ,ZAİMAĞA CADDESİ