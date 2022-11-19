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Haberler İzmir İzmir’deki deprem artçıydı Muğla’da ise 2017’den beri haraketlilik var

İzmir’deki deprem artçıydı Muğla’da ise 2017’den beri haraketlilik var

19.11.2022

İzmir’deki deprem artçıydı Muğla’da ise 2017’den beri haraketlilik var
İZMİR ve Muğla'da dün sabah meydana gelen 3.5 ve 4.1 büyüklüğündeki depremler hasara yol açmazken paniğe neden oldu. Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, İzmir'deki 3.5'lik depremin artçı olduğunu, Muğla'daki depremin ise Muğla fayı ile Gökova fayı arasındaki bölgede oluştuğunu söyledi.

PROF. Dr. Sözbilir, "Muğla ile Gökova fayı bölgesinde 6.6 büyüklüğünde 2017'de oluşan Bodrum depreminden beri sismik hareketlilik devam ediyor. Burası uzun zamandır, yıkıcı deprem üretmeyen diri fayların yoğunlukta olduğu bir bölge. Bu nedenle kentler için İl Afet Risk Azaltma Planları eylemlerinin uygulanmasına hız verilmelidir" diye konuştu.

■ FATİH ŞENDİL
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