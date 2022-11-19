Sahte site tasarlayıp 2 milyonluk vurgun yaptılar! İzmir polisinden dolandırıcılara operasyon

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte site tasarlayarak vatandaşları kandıran ve sosyal medya hesaplarını ele geçirerek bu hesaplardan yüksek kazançlı borsa (forex) yatırımıyla ilgili paylaşımlarda bulunan şebekeyi tespit etti. 15 Kasım günü şebekeye İzmir merkezli 11 ilde operasyon gerçekleştiren ekipler, tespit edilen 20 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin dolandırıcılık yöntemini araştıran polis ekipleri, sosyal medya hesaplarında ekli kişilerin güvenini sağlayarak kendileri ile iletişime geçen kişilerden yüksek kazanç vaadi ile yatırım danışmanlığı ücreti adı altında ücret talep ettikleri ve sonrasında yüksek meblağlarda para kazandıkları yönünde sahte dekontlar düzenlendiğini belirledi.





ADALET BAKANLIĞI'NIN SAHTE SİTESİNİ TASARLAMIŞLAR

Öte yandan çalışmayı derinleştiren ekipler, şüphelilerin kazandıkları paraları alabilmeleri için vergi, dosya masrafı adı altında para aldıkları ve işlemlerin legal olduğuna inandırmak adına müşteki şahıslara sahte olarak düzenlenmiş üzerinde Adalet Bakanlığının resmi kurum logosu ve sitesine ait ekran resminin bulunduğu çeşitli belge ve resim göndererek, İzmir'de 15 vatandaşı 401 bin 964 lira, ülke genelinde ise 121 kişiyi yaklaşık 2 milyon lira dolandırdıklarını ortaya çıkardı.



BİR ÖNCEKİ OPERASYONUN DEVAMI NİTELİĞİNDE

Ayrıca Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, 16 Eylül günü yine benzer bir dolandırıcılık olayına gerçekleştirilen operasyonda, şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda şebekeyi tespit ettikleri öğrenildi.



5 TUTUKLAMA

Dolandırıcılık operasyonunun ikinci dalgasında, adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyaller de ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 19'u adliyeye sevk edilirken, şüphelilerden 5'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 14 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.