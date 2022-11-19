Sayıştay’ın uyardığı İzmir Büyükşehir zeytinleri toplayacak

İzmir'de sık sık büyük bir zeytin savaşçısı olduğu yönünde açıklamalar yapıp maden çıkarabilmek için zeytin ağaçlarının taşınmasının önünü açan yönetmeliğe karşı dava açan Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in, belediyeye ait olan 37 bin 574 zeytin ağacının zeytinlerini toplatıp değerlendirmediği ortaya çıktı. Belediyenin bazı zeytin ağaçlarının üçüncü şahıslar tarafından toplandığı tespit edilirken, 2021 faaliyetlerini inceleyen Sayıştay bu duruma raporunda yer verdi. Konu, önceki akşamki meclis toplantısında gündeme geldi. AK Parti Grup Başkanvekili Özgür Hızal'ın eleştirilerine yanıt veren Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Özuslu, kooperatiflerle protokol imzalayıp zeytinleri ekonomiye kazandıracaklarını söyledi. Özuslu, "Sayıştay, kamu kaynağının kullanımının gereğinin yapılmasını istedi. Bir kısmı budanması gerekiyor, bir kısmı perişan durumda... Bir kısmı ürün de veriyor. Bunlarla ilgili çalışmayı tarım dairemiz yapıyor. Sayıştay çalışmasının üzerine bir protokol yapılması planlanıyor" diye konuştu.



ALGI YARATMAYA ÇALIŞMIŞTI

BU yıl sürekli zeytin ağaçlarıyla ilgili çıkışlar yapan Tunç Soyer, "Zeytin ağaçlarına sonuna kadar sahip çıkacağız. Yaşamı yok edemeyeceksiniz! Zeytinlik düzenlemesine karşı dava açıyoruz. Zeytin ağaçlarının ölüm fermanı kabul edilemez" şeklinde ifadeler kullanmıştı.

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