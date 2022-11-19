Türkiye ayva üretiminde dünya birincisi

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Uçak'ın ev sahipliğinde, Selçuk'ta nar ve ayva hasadı gerçekleştirildi. İzmir İl Tarım Müdür Yardımcısı Fatih Kılıç, Selçuk İlçe Kaymakamı Ekrem İnci ve AK Parti Selçuk İlçe Başkanı Hakan Bayraklı'nın da katıldığı hasat öncesi ayva ve nar üretimiyle ilgili bilgiler veren Başkan Uçak, "Ayva üretiminde yıllık 200 bin ton üretim ile Türkiye 1'inci sırada yer almaktadır. Dünya ayva üretiminin yüzde 24'ü Türkiye'de gerçekleşmektedir. Nar üretiminde de, 500 bin tonun üzerinde üretim ile Türkiye 4'üncü sırada yer alıyor" dedi. Türkiye'de üretilen 20 milyon ton sebze meyvenin yüzde 10'luk kısmının ihraç edildiğini belirten Uçak, "Dünyada kiraz, incir, kayısı ve ayva üretiminde birinci konumdayız. Vişne, salatalık, kavun ve karpuz üretiminde 2.sırada, Elma, biber, mandalina ve domates üretiminde 3. sırada bulunuyoruz. Meyve sebze üretiminde ilk 5'te olduğumuz toplam 15 ürün bulunmaktadır. Ayva ihracatında da Türkiye dünyada 1. sırada yer almaktadır. Türkiye'nin ayva ihracatı, dünya ayva ihracatının 43'ünü oluşturmaktadır. Türkiye 2021 yılında 17.7 milyon dolar ayva ihracatı gerçekleştirmiştir. Türkiye 2021 yılında 132 milyon dolar nar ihracatı gerçekleştirmiştir. 2022 yılında şu ana kadar 76 milyon dolarlık nar, 10 milyon dolarlık ayva ihracatı gerçekleşti" ifadelerine yer verdi.



İKİ ÖNEMLI PROJE

Selçuk bölgesinde yürütülen projelerle ilgili bilgi veren Hayrettin Uçak, "Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği ola 2 proje yürütüyoruz. Ege Üniversitesi ile yürüttüğümüz Meyve Kayıplarının Belirlenmesi projesi ile narın hasat ve depolama sürecinde yaşanan kayıpları tespit edip en aza indirmeyi planlıyoruz. Yine İzmir İl Tarım Müdürlüğü ile yürüttüğümüz İyi Tarım Projesi ile belirlediğimiz 100 üreticiye eğitimler vererek sertifika almalarını sağlayacağız" dedi.



İHRAÇ İÇİN ÜRETİM

İzmir İl Tarım Müdür Yardımcısı Fatih Kılıç da, Selçuk'un ihracata dayalı üretim yapan bir bölge olduğunun altını çizerek, "İhracata dayalı çalıştığımız için önemli olan, göndereceğimiz ülkenin kriterlerine göre üretim yapmak bu konuda üreticilerimizi uyarıyoruz" dedi.

"1 METREKARE TOPRAĞI BOŞ BIRAKMIYORUZ"

Selçuk İlçe Kaymakamı Ekrem İnci de "Bir metrekare toprağı bile boş bırakmayan çiftçi topluluğu var burada. Onların önünü açmak lazım. Burada yapılan sulamalarla kalıntı çıkmaması önemli. Bir önemli şey de Dokuz Eylül Üniversitesi tarafından yapılan yaklaşık 35 milyon değerinde laboratuvar ile birlikte tüm ihracatçılarımız analizlerini burada yaptıracak. Resmi olarak tahlilleri de bugün başladı. Dolayısıyla biz burada çiftçinin yanındayız" diye konuştu.



MERT ALPDÜNDAR