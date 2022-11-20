AK Parti’den ’Türkiye Yüzyılı’ eğitimi

'Bu Hikayenin Kahramanı Sensin' ve 'Türkiye Yüzyılı' mottosuyla yapılan; ana kademe, kadın kolları, gençlik kolları, il ve ilçe yönetimlerinin yanı sıra tüm teşkilatları kapsayan eğitim programına yoğun katılım oldu. AK Parti Genel Merkez Ar-Ge ve Eğitim Başkan Yardımcısı Muhammet Doğan'ın da katıldığı programda; AK Parti Samsun Milletvekili Nazım Maviş 'Seçim 2023', Gazeteci-Yazar Murat Çiçek 'Sıkça Sorulan Sorular', Gazeteci-Yazar Ersin Çelik 'Siyasal İletişim ve Yeni Medya', AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ 'Türkiye Yüzyılı' konularında eğitim verdi. 'Türkiye Yüzyılı'nın mimarının AK Parti ve 'Cumhur İttifakı' ile Recep Tayyip Erdoğan olacağını söyleyen Hamza Dağ, "AK Parti hep gelişimci, ilerici ve dinamik bir parti oldu. 20 sene geçti iktidardayız. 20 sene sonra yine iddialı bir sözü, AK Parti söylüyor. Dinamik bir partiyiz. Hep bir şeyler üretiyor ve gerçekleştiriyoruz. 6'lı masa 1 yıldır toplanıyor, dağılıyor; toplanıyor, dağılıyor. En basit konuda bile bir şey üretiyoruz. 2023'ten sonra artık yeni bir yüzyıl başlıyor. Bu yüzyılda 'Türkiye Yüzyılı' olacak. Büyük bir iddia ortaya koyduk. Koyarken de bugüne kadar, bu 100 yılda herkes taş üzerine taş koydu. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ten itibaren Menderes'i, Demirel'i, Özal'ı, Erbakan'ı, Ecevit'i ve son 20 yılda Recep Tayyip Erdoğan taş üstüne taş koyarak, bugüne kadar geldik. Şimdi yeni dönemde, bir kere daha inşallah yeni 'Türkiye Yüzyılı'nı hep birlikte inşa edeceğiz. Bunun söylerken ne diyoruz? 'Her şeyi biliyoruz' diye bakamıyoruz. Bir çerçeve ortaya koyuyoruz. Bu çerçeve etrafında tüm herkes altını doldursun, diye bakıyoruz" dedi.

'PROBLEMİ OLANLARIN SORUNLARINI ÇÖZDÜK'

"20 yılda, 100 yılda yapılacak işler yaptık" diyen AK Parti'li Dağ, şunları kaydetti:

"Önümüzdeki dönemde bunun taçlandırma zamanı. Nasıl taçlandıracağız? Bu ülkenin en büyük meselesi; enerji. 2023'ten sonra kazan-kazan politikası ile bunu çözüme kavuşturacağız. Önümüzdeki dönem 'Türkiye Yüzyılı' olacak. Bugüne kadar elde ettiğimizi devam edeceğiz. İktidarlarımız döneminde sadece yol, havalimanı, hastane yapmadık. Bu ülkenin devleti ile iktidarıyla problemi olanların sorunlarını çözdük. Sadece başörtüsünü çözmedik. Bugün 'Ben çözdüm' diyorlar da çözene kadar ne çileler çekildi, biliyoruz. Bugün 3-5 oy almak için Kürt meselesini ağzına dolayanlar, yıllarca 'Kürt' denilmesini bile yasakladı. Kürtçe müzikleri yasakladılar. Cezaevinde mahkumla ailesini Kürtçe konuşturmadılar. Bunları kim çözdü? Milli birlik, kardeşlik projesini kim aldı? Hep Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti aldı ve çözdü ama kim sabote etti? PKK ve siyasi uzantısı HDP, sabote etti ama yine de durmadık. Bu meselenin üzerine gittik. Artık 'Sizin devletten, iktidardan talebiniz nedir?' diye talebini sorduğunuzda; bir bölgesel bağımsızlık ya da eyalet kalıyor ya da ana dilde eğitim. Peki, bizim üniter devlet yapımızın değişmesi konusunda bir değişim yok. O konuda ülkenin kahir ekseriyeti, bugün HDP'ye oy veren seçmeninde bu konuda hiç farklı bir düşüncede olduğu kanaatinde değilim. Bu kazanımların önümüzdeki dönemde inşallah devamı çok önemli. Onun içinde bunu devam ettirmemiz gerekiyor. Çağı yakalayan bir ülkeden, çağa yön veren bir ülke olacağız."

SÜREKLİ: 2023 SEÇİMLERİ TÜRKİYE YÜZYILI'NIN KAPISINI ARALAYACAK

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli de 'Türkiye Yüzyılı'nın doğru kavranması gerektiğini belirterek, "Teşkilat Akademisi, yeni hedefler doğrultusunda, motivasyonumuzu, inancımızı tazeleyecek; sürece ilişkin teşkilatlarımızın yol haritasına ışık tutmaya devam ediyor. İcraatlarla kalkınma ve demokrasi reformlarıyla dolu 21 yılı geride bırakırken, değişmeyen tek şey; davamıza, kendimize ve milletimize duyduğumuz güven. Bugüne kadar tüm hedeflerimizi gerçekleştirdik. Şimdi sırada, 2023 seçimleri var ve çok önemli çünkü bu seçim; 'Türkiye Yüzyılı'nın kapısını aralayacak. Bu seçimde hayalci, yalancı ve yıkıcı zihniyet değil yine birleştiren, sahip çıkan, ileriye taşıyan icraat siyaseti kazanacak. Bunun için İzmir teşkilatlarımız da teyakkuzda. Hedefimiz; Cumhur İttifakı olarak İzmirli hemşerilerimizin en az yarısının desteğini almak; Cumhurbaşkanı'mızı rekor oylarla seçtirmek ve 12 vekil çıkarmak. Bunun için alandayız, uyumuyoruz; yorulmadan, usanmadan çalışıyoruz" diye konuştu.

MAVİŞ: ARTIK ÜRETTİKLERİMİZİ SATIYORUZ

AK Parti Samsun Milletvekili Nazım Maviş ise "2023 ve 2024 fişeklerinin işaretleri, bu salonda. Onlar hayal etmeye devam etsin. 20 yıldır kahramanlık hikayeleri yazmaya devam ediyoruz. Bu seçim, yüzyılın seçimi. Gerçekten milletlerin tarihinde birtakım kırılma anı, fırsat zamanları vardır. Dünya yeniden kuruluyor. Dünyanın güç merkezleri, dengeleri değişiyor. Güç merkezleri arasına kıyasıya bir rekabet var. Tam da böyle bir dönemde, dünyanın yeniden kurulduğu bir dönemde, Türkiye'nin de fırsatları var. Türkiye'nin değerlendireceği güçlü imkanlar var. Ülkemiz jeostratejik açıdan çok önemli noktada. Balkanlar'da, Kafkasya'da gönül coğrafyamız var. Türk Birliği Teşkilatları'nı kurduk. Hepsinden önemlisi; geleceğimi inşa edeceğimiz büyük bir genç nüfus potansiyeline sahibiz ve en önemlisi de peşinden gitmekle, yol arkadaşlığı yapmakla gurur duyduğumuz bir liderimiz var. İHA'larımız, SİHA'larımız var. Tank üretiyoruz, top, tüfek, silah üretiyoruz. Ürettiklerimizi satıyoruz. Bugün geldiğimiz yer, fabrikaları kapatılan bir Türkiye değil ürettiklerini ihraç eden bir Türkiye var. 20 yılda, 80 yılda yapılamayanları yaptık hem de bizim önümüze karşı çıkarılan engellere rağmen" dedi.