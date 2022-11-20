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Haberler İzmir İzmir'de elektrik kesintisi 20 Kasım Pazar

İzmir'de elektrik kesintisi 20 Kasım Pazar

İzmir'de bugün bazı ilçelerde elektrik kesintileri yaşanması bekleniyor. İzmir'de elektriklerin hangi ilçelerde ve ne kadar süreli kesileceği merak ediliyor. GDZ Elektrik bugüne ait planlı kesintileri duyurdu. Peki İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesintileri yaşanacak? İşte 20 Kasım Pazar İzmir elektrik kesintisi detayları...

20.11.2022, 10:21

Bugün İzmir'de arıza ve çalışma kaynaklı elektrik kesintileri yaşanması bekleniyor. İzmirli vatandaşlar elektriklerin ne zaman geleceğini ve kesintilerin hangi ilçelerde etkili olacağını araştırıyor. İşte 20 Kasım Pazar İzmir elektrik kesintisi detayları...

İzmir’de elektrik kesintisi 20 Kasım Pazar

BERGAMA
20.11.2022 09:00 17:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE BERGAMA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ,DİKİLİ YOLU ÜZERİ ÖZEL TRAFOLU İŞLETMELER,SAĞANCI,PINARKÖY,ÇAMKÖY,NARLICA,ALACALAR,SÜLEYMANLI,OVACIK,TEPEKÖY MAHALLELERİ

BORNOVA
20.11.2022 09:00 16:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KEMALPAŞA MAHALLESİ, ÇANAKKALE CADDESİ,7410,7407,7407/1-2-3 SOKAKLAR CİVARI
20.11.2022 09:00 11:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ GÖKDERE MAHALLESİNİN TAMAMI, IŞIKYEM, ÜMİT DOĞAN, FLORAPLAST, MUSTAFA ŞANLI, ADNAN SAYGIN PLST., ASAY METAL, GÜNAK PLASTİK, MUSTAFA ARSLAN, İLKAY MATBAA, AHMET BARSBAY, NAMETULLAH ERDOĞAN, ALİ KILIÇ, ERTAN ERİŞEN, SARIKAVAK SOĞ.,TEZEL LOJ.,CENGİZ TOKUŞ, YERSU MAK., SAMSAN, KUTLUTAŞ, BEĞEN AMBALAJ, ÜLKÜCAN AYAKKABI MALZEMELERİ, SABANCI AYAKKABI, DEMSER, MEHMET ÖZER ODAMAN, BVİN PVC, ELİF KILIÇ, YAMANTAŞ, BİLAL ARSLAN, İBB GÖKDERE HAYVAN BARINAĞI, EGEMENLİK MAHALLESİNDE İTFAİYE, İZGEP, İBB VETERİNERLİK
20.11.2022 10:00 11:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KEMALPAŞA MAHALLESİ, ÇANAKKALE CADDESİ, ÇELİKBİLEK SABUN, IŞIK PLASTİK,ÇERİSAN, BİMSAN, TTL TÜTÜN, İMTE, GEZER GIDA, REKOR PLASTİK, TURHAN ISIL İŞLEM,BAĞDATLIOĞLU,SEM ASANSÖR

İzmir’de elektrik kesintisi 20 Kasım Pazar

BUCA
20.11.2022 09:00 11:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ZAFER MAHALLESİNDE BULUNAN KUTLUTAŞ DİLİNGHAN, 29 EKİM MAHALLESİNDE BULUNAN TCK

KARABURUN
20.11.2022 10:00 10:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KARABURUN İM - YENILIMAN FIDERI - MERKEZ MAH. DENIZ LOJMANLARI , İZSU , 2. FILO LOJMANLARI , YILDIZ TEPE , PANORAMA , YENILIMAN MEVKII TAMAMI , AKÇAKILISE TAMAMI , TEPEBOZ , BOZKÖY , NIHAT ALAKUŞ
20.11.2022 10:00 15:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BOZKÖY TR-1 BOZKÖY TAMAMI
20.11.2022 14:30 15:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KARABURUN İM - YENILIMAN FIDERI - MERKEZ MAH. DENIZ LOJMANLARI , İZSU , 2. FILO LOJMANLARI , YILDIZ TEPE , PANORAMA , YENILIMAN MEVKII TAMAMI , AKÇAKILISE TAMAMI , TEPEBOZ , BOZKÖY , NIHAT ALAKUŞ

İzmir’de elektrik kesintisi 20 Kasım Pazar

KEMALPAŞA
20.11.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ARMUTLU OVASI, BAĞYURDU OVASI, HALILBEYLI OVASI,ÖREN OVASI,SARILAR OVASI, SINANCILAR OVASI, YIĞITLER OVASI , GÖKÇEYURT, HALILBEYLI, HAMZABABA, SARIÇALI, ZEAMET, YEŞILYURT MAHALLELERI VE CIVARLARI
20.11.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ÇAMBEL MAH. TAMAMI VE CIVARLARI
20.11.2022 13:00 16:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ULUCAK GAZI BULVARI, TURGUT ÖZAL BULVARI, 9147,9151,9145/1,9248,9129,9143,9125,9139,9244,9150,9130 SOKAKLARI VE CIVARLARI

İzmir’de elektrik kesintisi 20 Kasım Pazar

KİRAZ
20.11.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ARKACILAR MAHALLESININ TAMAMI (TR1- TR2), (KELLETEPE KÖKDEN ARKACILAR FIDERI)

MENEMEN
20.11.2022 08:00 16:00 OG ARIZA ONARIM BAKIM NEDENİYLE 29 EKİM MAHALLESİ OVA KÜME EVLERİ CİVARI, HÜSEYİN AVNİ ÇİL ÖZEL, HAKAN YEŞİLYURT ÖZEL, MAKRO YAPI ÖZEL, MEHMET ASLAN SÜTÇÜ ÖZEL TRAFOLU MÜŞTERİLER VE CİVARLARI

İzmir’de elektrik kesintisi 20 Kasım Pazar

SEFERİHİSAR
20.11.2022 10:00 13:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ORHANLI MAHALLESI, KAVAKDERE MAHALLESI VE ÖZEL TRAFOLAR

TORBALI
20.11.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ YEDI EYLÜL, TORBALI, CUMHURIYET, MURATBEY MAHALLESI TAMAMI ATATÜRK SANAYI SITESI, GÜNEŞ SANAYI SITESI

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