İzmir’de elektrik kesintisi 20 Kasım Pazar

BERGAMA
20.11.2022 09:00 17:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE BERGAMA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ,DİKİLİ YOLU ÜZERİ ÖZEL TRAFOLU İŞLETMELER,SAĞANCI,PINARKÖY,ÇAMKÖY,NARLICA,ALACALAR,SÜLEYMANLI,OVACIK,TEPEKÖY MAHALLELERİ
BORNOVA
20.11.2022 09:00 16:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KEMALPAŞA MAHALLESİ, ÇANAKKALE CADDESİ,7410,7407,7407/1-2-3 SOKAKLAR CİVARI
20.11.2022 09:00 11:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ GÖKDERE MAHALLESİNİN TAMAMI, IŞIKYEM, ÜMİT DOĞAN, FLORAPLAST, MUSTAFA ŞANLI, ADNAN SAYGIN PLST., ASAY METAL, GÜNAK PLASTİK, MUSTAFA ARSLAN, İLKAY MATBAA, AHMET BARSBAY, NAMETULLAH ERDOĞAN, ALİ KILIÇ, ERTAN ERİŞEN, SARIKAVAK SOĞ.,TEZEL LOJ.,CENGİZ TOKUŞ, YERSU MAK., SAMSAN, KUTLUTAŞ, BEĞEN AMBALAJ, ÜLKÜCAN AYAKKABI MALZEMELERİ, SABANCI AYAKKABI, DEMSER, MEHMET ÖZER ODAMAN, BVİN PVC, ELİF KILIÇ, YAMANTAŞ, BİLAL ARSLAN, İBB GÖKDERE HAYVAN BARINAĞI, EGEMENLİK MAHALLESİNDE İTFAİYE, İZGEP, İBB VETERİNERLİK
20.11.2022 10:00 11:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KEMALPAŞA MAHALLESİ, ÇANAKKALE CADDESİ, ÇELİKBİLEK SABUN, IŞIK PLASTİK,ÇERİSAN, BİMSAN, TTL TÜTÜN, İMTE, GEZER GIDA, REKOR PLASTİK, TURHAN ISIL İŞLEM,BAĞDATLIOĞLU,SEM ASANSÖR