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İzmir'de feci kaza: Kontrolden çıkan otomobil takla attı

İzmir'in Bayraklı ilçesinde meydana gelen kazada kontrolden çıkan otomobil kaldırıma çarparak taklalar attı. Feci kazada sürücü hayatını kaybederken 1 kişi de yaralandı. Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

İHA

20.11.2022, 09:57

İzmir’de feci kaza: Kontrolden çıkan otomobil takla attı

Edinilen bilgiye göre kaza, 01.00 sıralarında Bayraklı ilçesi Yüzbaşı İbrahim Hakkı Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Anıl Kemerci idaresindeki 34 FTC 305 plakalı otomobil, hızını alamayıp önce kavşağa ardından ise kaldırıma çarparak defalarca takla attı. Kazayı gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Araç içerisinde sıkışan Anıl Kemerci ve yolcu konumunda bulunan Ö.U., (24) itfaiye ekiplerince otomobil içerisinden çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Kemerci'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Yolcu konumunda bulunan ve kazada yaralanan Ö.U., ambulansla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Ö.U.'nun durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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