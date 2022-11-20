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Haberler İzmir İzmir'de korku dolu anlar! Denizden böyle çıkartıldı

İzmir'de korku dolu anlar! Denizden böyle çıkartıldı

Son dakika... İzmir'de denize düşen şahıs, itfaiyenin dalgıç ekipleri tarafından kurtarıldı. Hastaneye kaldırılan şahsın sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

İHA

20.11.2022, 17:16

İzmir’de korku dolu anlar! Denizden böyle çıkartıldı

İzmir'deki korkunç olay, bugün saat 14.00 sıralarında Karşıyaka sahili Yelken Kulübü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 55-60 yaşlarında bir kişi henüz bilinmeyen bir nedenle denize düştü.

Adamın denize düştüğünü görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri olay yerinde bölge güvenliğini sağlarken, suya düşen adam itfaiye dalgıç ekipleri tarafından karaya çıkartıldı.

Burada yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Üzerinden kimlik çıkmadığı ve sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenilen kişinin hastanedeki tedavisi sürüyor.

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