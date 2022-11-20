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Haberler İzmir Tireli Neron’a yağmur engeli!

Tireli Neron’a yağmur engeli!

Köylüler, “Yağmur sayesinde bir hafta rahat uyuyacağız” dedi.

20.11.2022

Tireli Neron’a yağmur engeli!

TİRE'DE, yaklaşık 1 aydır geceleri zeytin bahçelerini ateşe verip kayıplara karışan 'Neron' lakaplı kundakçı, 'yağmur' engeline takıldı. Köylüler, "Bir hafta sürmesi beklenen yağmurlar sayesinde zeytin ağaçlarımız kül olmaktan kurtuldu" dedi.

Boynuyoğun, Işıklı, Çiniyeri, Dereli, Kürdüllü ve Peşrefli köylerindeki zeytin bahçelerinde gece çıkan esrarengiz yangınlar köylüleri canından bezdirmişti. Kundakçının yangınları mumlarla çıkardığı, mumların eriyip kuru otları tutuşturduğu süreyi de kaçmak için kullandığı anlaşılmıştı.

NADİR UYSAL

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